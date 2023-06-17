https://sputnikarabic.ae/20230617/ميدفيديف-مشكلة-بالطبع-أن-يمتلك-بايدن-المجنون-سلاحا-نوويا-بين-يديه-1078226333.html
ميدفيديف: مشكلة بالطبع أن يمتلك بايدن المجنون سلاحا نوويا بين يديه
ميدفيديف: مشكلة بالطبع أن يمتلك بايدن المجنون سلاحا نوويا بين يديه
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، عن أسفه لامتلاك الرئيس الأمريكي جو بايدن أسلحة نووية يوزعها في أوروبا وألمانيا وبلجيكا وهولندا... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T20:51+0000
2023-06-17T20:51+0000
2023-06-17T20:51+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg
وكتب ميدفيديف على قناته في "تلغرام": "مجنون، غارق في الفساد هو وأسرته ويسعى لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. أعلن بايدن أن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا تصرف غير مسؤول من قبل موسكو، في الوقت الذي تنتشر فيه الأسلحة الأمريكية في سائر أرجاء أوروبا، وهي ليست أسلحة نووية تكتيكية، بل ذخائر طيران".وأشار إلى أن "الأسلحة النووية الأمريكية موجودة في مساحات شاسعة من أوروبا، في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا ... أنها لمشكلة بالطبع أن يمتلك هذا الشخص أكبر سلاح نووي بين يديه".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065372603_222:0:2914:2019_1920x0_80_0_0_5618e2c911e7bb179abca756956604ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ميدفيديف: مشكلة بالطبع أن يمتلك بايدن المجنون سلاحا نوويا بين يديه
تابعنا عبر
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، عن أسفه لامتلاك الرئيس الأمريكي جو بايدن أسلحة نووية يوزعها في أوروبا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وغيرها.
وكتب ميدفيديف على قناته في "تلغرام": "مجنون، غارق في الفساد هو وأسرته ويسعى لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. أعلن بايدن أن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا تصرف غير مسؤول من قبل موسكو، في الوقت الذي تنتشر فيه الأسلحة الأمريكية في سائر أرجاء أوروبا، وهي ليست أسلحة نووية تكتيكية، بل ذخائر طيران".
وأشار إلى أن "الأسلحة النووية الأمريكية موجودة في مساحات شاسعة من أوروبا، في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا ... أنها لمشكلة بالطبع أن يمتلك هذا الشخص أكبر سلاح نووي بين يديه".