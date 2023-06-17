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https://sputnikarabic.ae/20230617/ميدفيديف-مشكلة-بالطبع-أن-يمتلك-بايدن-المجنون-سلاحا-نوويا-بين-يديه-1078226333.html
ميدفيديف: مشكلة بالطبع أن يمتلك بايدن المجنون سلاحا نوويا بين يديه
ميدفيديف: مشكلة بالطبع أن يمتلك بايدن المجنون سلاحا نوويا بين يديه
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، عن أسفه لامتلاك الرئيس الأمريكي جو بايدن أسلحة نووية يوزعها في أوروبا وألمانيا وبلجيكا وهولندا... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T20:51+0000
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وكتب ميدفيديف على قناته في "تلغرام": "مجنون، غارق في الفساد هو وأسرته ويسعى لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. أعلن بايدن أن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا تصرف غير مسؤول من قبل موسكو، في الوقت الذي تنتشر فيه الأسلحة الأمريكية في سائر أرجاء أوروبا، وهي ليست أسلحة نووية تكتيكية، بل ذخائر طيران".وأشار إلى أن "الأسلحة النووية الأمريكية موجودة في مساحات شاسعة من أوروبا، في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا ... أنها لمشكلة بالطبع أن يمتلك هذا الشخص أكبر سلاح نووي بين يديه".
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ميدفيديف: مشكلة بالطبع أن يمتلك بايدن المجنون سلاحا نوويا بين يديه

20:51 GMT 17.06.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، عن أسفه لامتلاك الرئيس الأمريكي جو بايدن أسلحة نووية يوزعها في أوروبا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وغيرها.
وكتب ميدفيديف على قناته في "تلغرام": "مجنون، غارق في الفساد هو وأسرته ويسعى لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. أعلن بايدن أن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا تصرف غير مسؤول من قبل موسكو، في الوقت الذي تنتشر فيه الأسلحة الأمريكية في سائر أرجاء أوروبا، وهي ليست أسلحة نووية تكتيكية، بل ذخائر طيران".
وأشار إلى أن "الأسلحة النووية الأمريكية موجودة في مساحات شاسعة من أوروبا، في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وتركيا ... أنها لمشكلة بالطبع أن يمتلك هذا الشخص أكبر سلاح نووي بين يديه".
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