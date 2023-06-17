https://sputnikarabic.ae/20230617/هل-تدفع-زيارة-بلينكن-إلى-الصين-لتهدئة-التوتر-بين-البلدين-1078210817.html

هل تدفع زيارة بلينكن إلى الصين لتهدئة التوتر بين البلدين

هل تدفع زيارة بلينكن إلى الصين لتهدئة التوتر بين البلدين

يستعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لزيارة بكين، الأحد، بهدف "فتح اتصالات أفضل من خلال معالجة المفاهيم الخاطئة وتجنب سوء التقدير".‏ 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T11:18+0000

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هل تدفع زيارة بلينكن للصين لتهدئة التوتر بين البلدين؟ هل تدفع زيارة بلينكن للصين لتهدئة التوتر بين البلدين؟

وقال بلينكن في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إن "المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستدامة، لضمان عدم انحراف المنافسة إلى المواجهة أو الصراع".وحدد المسؤول ثلاثة أهداف رئيسية للزيارة، هي: "إقامة اتصالات مفتوحة وقوية لإدارة علاقات البلدين بمسؤولية، ووضع سجل واضح بشأن المصالح والقيم الأمريكية، واستكشاف مجالات التعاون المحتمل بين البلدين".وأوضح الخبير أن "الولايات المتحدة تعلم أن الصين متحفزة وتنظر لموقف الولايات المتحدة من بحر الصين الجنوبي ومحاولة منع سيطرة الصين عليه، فضلا عن دعم واشنطن العسكري والسياسي لتايوان ومدها بصفقات الأسلحة، كل هذا أثار مخاوف الصين، وتعين معه أن تجري الولايات المتحدة حوارا في هذا التوقيت الذي يشهد تصعيدا عسكريا في المنطقة بين روسيا وأوكرانيا، والمطلوب من هذه الزيارة في الأساس هو محاولة إطلاع الصين على وجهات النظر الامريكية من جهات متخصصة".وأكدت أستاذة العلوم السياسية، د. نادية حلمي، أن "الزيارة لن تهدئ الخلافات خاصة في ظل تصاعدها، وتعدد نقاط الاختلافات من التدخل الأمريكي في تايوان مرورا بالمطالبات الإقليمية للصين في بحر الجنوبي ومعركة الرقائق الإلكترونية، وعلى الجانب الآخر تحميل شركة أمريكية الصين مسؤولية هجمات سيبرانية للتجسس وهو ما ترفضه بكين".وأشارت حلمي إلى أن هذه الزيارة تمثل "محاولة لفتح قنوات اتصالات وقد جاءت بعد لقاء الرئيسين العام الماضي في قمة العشرين، وتفيد التقارير الواردة من بكين بأن الخارجية الصينية أشارت إلى رغبة بكين في فتح الاتصالات ولكنها حذرت من الخطأ الاستراتيجي للولايات المتحدة التي تعتبر أن الصين منافسها الاستراتيجي الرئيسي، وهو خطأ في تقدير العلاقات التي تمثل تحدي القرن، وأي توتر في هذه العلاقات سينعكس على العالم".وحول تأثير التقارب الذي تسعى إليه واشنطن مع بكين على العلاقات الروسية الصينية، قالت إن "موسكو هي الحليف الاستراتيجي الرئيس للصين خاصة في جود هدف مشترك للطرفين بمعارضة توسع حلف الناتو، وهو ما تراقبه بكين وسيكون نتيجة تحركات واشنطن في هذا الاتجاه زيادة التنسيق بين بكين وموسكو"، معربة عن اعتقادها بأن "زيارة وزير الخارجية الأمريكي لبكين ستكون مجرد تحصيل حاصل، دون أن تكون كفيلة بتهدئة التوتر، خاصة مع زيادة الضغوط الامريكية ومحاولاتها توسيع دائرة التحالفات ضد بكين".المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج ملفات ساخنة

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