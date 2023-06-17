https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الخارجية-السعودي-التعاون-مع-إيران-سيحقق-إنجازات-ويمنع-تدخل-أي-دولة-أجنبية-بالمنطقة-1078223605.html
وزير الخارجية السعودي: التعاون مع إيران سيحقق إنجازات ويمنع تدخل أي دولة أجنبية بالمنطقة
وزير الخارجية السعودي: التعاون مع إيران سيحقق إنجازات ويمنع تدخل أي دولة أجنبية بالمنطقة
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن بعض دول العالم لا تريد لمنطقة الشرق الأوسط السلام والتقدم، لافتًا إلى أن توسيع نطاق التعامل مع إيران سيحقق إنجازات... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T18:53+0000
2023-06-17T18:53+0000
2023-06-17T18:55+0000
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وقال الوزير السعودي خلال لقاء مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في طهران، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت: "بعض دول العالم لا تريد لمنطقتنا السلام والتقدم ولكن توسيع نطاق التعامل مع إيران سيحقق إنجازات كبيرة، وستكون ضمانة لعدم تدخل أي دولة أجنبية في منطقتنا".وأضاف أن التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي على جدول أعمال طهران والرياض، وهناك أوامر من العاهل السعودي بتشكيل مجموعات عمل مختلفة لتطوير العلاقات مع إيران.وأعرب الوزير السعودي عن ارتياحه لإقامة العلاقات بين طهران والرياض، واصفا المرحلة الحالية بأنها "ذهبية".ووصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230617/التلفزيون-الإيراني-وصول-وزير-الخارجية-السعودي-الأمير-فيصل-بن-فرحان-إلى-طهران---عاجل-1078209546.html
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العالم العربي, السعودية, إيران
العالم العربي, السعودية, إيران
وزير الخارجية السعودي: التعاون مع إيران سيحقق إنجازات ويمنع تدخل أي دولة أجنبية بالمنطقة
18:53 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 18:55 GMT 17.06.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن بعض دول العالم لا تريد لمنطقة الشرق الأوسط السلام والتقدم، لافتًا إلى أن توسيع نطاق التعامل مع إيران سيحقق إنجازات كبيرة.
وقال الوزير السعودي خلال لقاء مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في طهران، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت: "بعض دول العالم لا تريد لمنطقتنا السلام والتقدم ولكن توسيع نطاق التعامل مع إيران سيحقق إنجازات كبيرة، وستكون ضمانة لعدم تدخل أي دولة أجنبية في منطقتنا".
وأضاف أن التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي على جدول أعمال طهران والرياض، وهناك أوامر من العاهل السعودي بتشكيل مجموعات عمل مختلفة لتطوير العلاقات مع إيران.
وأعرب الوزير السعودي عن ارتياحه لإقامة العلاقات بين طهران والرياض، واصفا المرحلة الحالية بأنها "ذهبية".
ووصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
واتفقت إيران والسعودية
، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.