عربي
https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الخارجية-السعودي-التعاون-مع-إيران-سيحقق-إنجازات-ويمنع-تدخل-أي-دولة-أجنبية-بالمنطقة-1078223605.html
وزير الخارجية السعودي: التعاون مع إيران سيحقق إنجازات ويمنع تدخل أي دولة أجنبية بالمنطقة
وزير الخارجية السعودي: التعاون مع إيران سيحقق إنجازات ويمنع تدخل أي دولة أجنبية بالمنطقة
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن بعض دول العالم لا تريد لمنطقة الشرق الأوسط السلام والتقدم، لافتًا إلى أن توسيع نطاق التعامل مع إيران سيحقق إنجازات... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T18:53+0000
2023-06-17T18:55+0000
العالم العربي
السعودية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/11/1078216753_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d87308e4961846e2e4deb2878fc216f0.jpg
وقال الوزير السعودي خلال لقاء مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في طهران، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت: "بعض دول العالم لا تريد لمنطقتنا السلام والتقدم ولكن توسيع نطاق التعامل مع إيران سيحقق إنجازات كبيرة، وستكون ضمانة لعدم تدخل أي دولة أجنبية في منطقتنا".وأضاف أن التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي على جدول أعمال طهران والرياض، وهناك أوامر من العاهل السعودي بتشكيل مجموعات عمل مختلفة لتطوير العلاقات مع إيران.وأعرب الوزير السعودي عن ارتياحه لإقامة العلاقات بين طهران والرياض، واصفا المرحلة الحالية بأنها "ذهبية".ووصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230617/التلفزيون-الإيراني-وصول-وزير-الخارجية-السعودي-الأمير-فيصل-بن-فرحان-إلى-طهران---عاجل-1078209546.html
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/11/1078216753_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7b07d9a71b0b874da7030d755076670.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية, إيران
العالم العربي, السعودية, إيران

وزير الخارجية السعودي: التعاون مع إيران سيحقق إنجازات ويمنع تدخل أي دولة أجنبية بالمنطقة

18:53 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 18:55 GMT 17.06.2023)
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن بعض دول العالم لا تريد لمنطقة الشرق الأوسط السلام والتقدم، لافتًا إلى أن توسيع نطاق التعامل مع إيران سيحقق إنجازات كبيرة.
وقال الوزير السعودي خلال لقاء مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في طهران، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت: "بعض دول العالم لا تريد لمنطقتنا السلام والتقدم ولكن توسيع نطاق التعامل مع إيران سيحقق إنجازات كبيرة، وستكون ضمانة لعدم تدخل أي دولة أجنبية في منطقتنا".
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران
11:02 GMT
وأضاف أن التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي على جدول أعمال طهران والرياض، وهناك أوامر من العاهل السعودي بتشكيل مجموعات عمل مختلفة لتطوير العلاقات مع إيران.
وأعرب الوزير السعودي عن ارتياحه لإقامة العلاقات بين طهران والرياض، واصفا المرحلة الحالية بأنها "ذهبية".
ووصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.
واتفقت إيران والسعودية، في مارس/ آذار الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها عام 2016.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:23 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:07 GMT - سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدثأمس, 12:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала