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https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الطرق-الإيراني-لـسبوتنيك-مشروع-خط-سكة-الحديد-بين-إيران-وروسيا-ينتهي-خلال-عامين-1078203621.html
وزير الطرق الإيراني لـ"سبوتنيك": مشروع خط سكة الحديد بين إيران وروسيا ينتهي خلال عامين
وزير الطرق الإيراني لـ"سبوتنيك": مشروع خط سكة الحديد بين إيران وروسيا ينتهي خلال عامين
صرح وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، أن العمل في مشروع خط سكة حديد رشت – أستارا بين إيران وروسيا سوف ينتهي خلال العام أو العامين المقبلين. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T06:29+0000
2023-06-17T06:29+0000
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سان بطرسبورغ– سبوتنيك. وأوضح بذرباش في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "لقد أنجزنا بعض الأعمال المتعلقة بمشروع أستارا - رشت في إيران، وقد تم إنجاز نحو 20 كيلومترا من أعمال بناء السكة الحديدية هذه، وفي العام أو العامين المقبلين سنشهد الانتهاء من هذا المشروع رغم وجود قيود وعراقيل قانونية لدى كلا الجانبين يجرى حلها".يذكر أنه في وقت سابق، التقى مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، يوم الخميس الماضي، بالنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي لبحث الإسراع في تنفيذ خط سكك الحديد "رشت -أستارا".وذكرت وكالة إرنا، صباح أمس الجمعة، أن اللقاء الذي عقد على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، وحضره وزير النقل الروسي وسفير إيران في موسكو وأعضاء وفدي البلدين، وشدد خلاله الطرفان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والروسي.وأوضحت أنه من بين تلك الاتفاقات الثنائية والأخيرة تسريع الإجراءات التنفيذية لبناء سكة حديد "رشت – أستارا" في الممر القاري بين الشمال والجنوب وإكمال سلسلة صناعة النقل البحري والطرقي والسكك الحديدية والجوي".ويبلغ طول الطرق المشتركة لإرسال البضائع من الهند إلى سانت بطرسبورغ وروسيا نحو 14500 كيلومتر، في حين لا يتجاوز الممر الإيراني على هذا الطريق 7200 كيلومتر، ما يعني تقليص 40 % من وقت الترانزيت وكذلك 30 % من نسبة تكاليف الشحن.يشار إلى أن اتفاق إنشاء خط سكة حديد "رشت – أستارا" بين إيران وروسيا، قد تم من قبل، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عبر خطاب بالفيديو، حيث تم توقيع الاتفاق بين وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ووزير النقل الروسي في طهران.
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وزير الطرق الإيراني لـ"سبوتنيك": مشروع خط سكة الحديد بين إيران وروسيا ينتهي خلال عامين

06:29 GMT 17.06.2023
© AFP 2023 / STRINGERقطار في إيران
قطار في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023 / STRINGER
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صرح وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، أن العمل في مشروع خط سكة حديد رشت – أستارا بين إيران وروسيا سوف ينتهي خلال العام أو العامين المقبلين.
سان بطرسبورغ– سبوتنيك. وأوضح بذرباش في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت: "لقد أنجزنا بعض الأعمال المتعلقة بمشروع أستارا - رشت في إيران، وقد تم إنجاز نحو 20 كيلومترا من أعمال بناء السكة الحديدية هذه، وفي العام أو العامين المقبلين سنشهد الانتهاء من هذا المشروع رغم وجود قيود وعراقيل قانونية لدى كلا الجانبين يجرى حلها".
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يذكر أنه في وقت سابق، التقى مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، يوم الخميس الماضي، بالنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي لبحث الإسراع في تنفيذ خط سكك الحديد "رشت -أستارا".
وذكرت وكالة إرنا، صباح أمس الجمعة، أن اللقاء الذي عقد على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، وحضره وزير النقل الروسي وسفير إيران في موسكو وأعضاء وفدي البلدين، وشدد خلاله الطرفان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الأخيرة بين الرئيسين الإيراني والروسي.
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وأوضحت أنه من بين تلك الاتفاقات الثنائية والأخيرة تسريع الإجراءات التنفيذية لبناء سكة حديد "رشت – أستارا" في الممر القاري بين الشمال والجنوب وإكمال سلسلة صناعة النقل البحري والطرقي والسكك الحديدية والجوي".
ويبلغ طول الطرق المشتركة لإرسال البضائع من الهند إلى سانت بطرسبورغ وروسيا نحو 14500 كيلومتر، في حين لا يتجاوز الممر الإيراني على هذا الطريق 7200 كيلومتر، ما يعني تقليص 40 % من وقت الترانزيت وكذلك 30 % من نسبة تكاليف الشحن.
يشار إلى أن اتفاق إنشاء خط سكة حديد "رشت – أستارا" بين إيران وروسيا، قد تم من قبل، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عبر خطاب بالفيديو، حيث تم توقيع الاتفاق بين وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني ووزير النقل الروسي في طهران.
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