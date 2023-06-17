https://sputnikarabic.ae/20230617/وزير-الطرق-الإيراني-مشاريعنا-الاقتصادية-مع-السعودية-في-صلب-جدول-الأعمال-عند-عودة-العلاقات-1078204308.html

وزير الطرق الإيراني: مشاريعنا الاقتصادية مع السعودية في صلب جدول الأعمال عند عودة العلاقات

وزير الطرق الإيراني: مشاريعنا الاقتصادية مع السعودية في صلب جدول الأعمال عند عودة العلاقات

صرح وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، اليوم السبت، بأن هناك مناقشات بين السعودية وإيران بشأن المشاريع الصغيرة المشتركة، مؤكدًا أنه عندما تعود... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

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سان بطرسبورغ– سبوتنيك. جاءت تصريحات بذرباش في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، أوضح خلالها إن "العلاقات بين إيران والسعودية تحسنت مؤخرا، وستتحسن أكثر يوما بعد يوم، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على المشاريع الصغيرة ويتم بحث كل مشروع على حدى وتباعا، ولكن لم نتوصل مع الرياض بعد إلى اتفاق محدد بشأن استيراد الطائرات عبر المملكة".وأضاف الوزير الإيراني أن المناقشات المختلفة حول الخدمات المالية والفنية والهندسية بين الرياض وطهران بدأت بالفعل وعندما تعود العلاقات إلى طبيعتها بشكل كامل بين الطرفين سيتم وضع المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين على جدول الأعمال فورا.في السياق ذاته، أعلن بذرباش، أن العمل في مشروع خط سكة حديد رشت – أستارا بين إيران وروسيا سوف ينتهي خلال العام أو العامين المقبلين.وأوضح قائلا: "لقد أنجزنا بعض الأعمال المتعلقة بمشروع أستارا - رشت في إيران، وقد تم إنجاز نحو 20 كيلومترا من أعمال بناء السكة الحديدية هذه، وفي العام أو العامين المقبلين سنشهد الانتهاء من هذا المشروع رغم وجود قيود وعراقيل قانونية لدى كلا الجانبين يجرى حلها".جاء ذلك بعدما التقى مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، يوم الخميس الماضي، بالنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي لبحث الإسراع في تنفيذ خط سكك الحديد "رشت -أستارا".

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