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إعلام: اجتماع "الناتو" يفشل في الموافقة على الخطط الدفاعية ضد روسيا
إعلام: اجتماع "الناتو" يفشل في الموافقة على الخطط الدفاعية ضد روسيا
كشفت وكالة أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول خطط جديدة بشأن كيفية رد الحلف على هجوم روسي. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T07:06+0000
2023-06-17T07:06+0000
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وقالت الوكالة إن "وزراء دفاع حلف "الناتو" في بروكسل فشلوا في الاتفاق على خطة جديدة دفاعية بسبب تركيا".وقال دبلوماسي للوكالة إن "تركيا منعت الموافقة بسبب صياغة الأسماء الجغرافية، بما في ذلك تلك المتعلقة في قبرص. لا يزال هناك فرصة لإيجاد حل قبل قمة الناتو في فيلنوس في منتصف يوليو".وقالت وكالة "رويترز": "تدل صياغة الوثائق على تحول جوهري. لم يرَ الناتو أي حاجة لخطط دفاعية واسعة النطاق لعقود من الزمن حيث خاض حروبًا صغيرة في أفغانستان والعراق وشعر أن روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي لم تعد تشكل تهديدًا حقيقيا".
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الناتو, العالم
الناتو, العالم

إعلام: اجتماع "الناتو" يفشل في الموافقة على الخطط الدفاعية ضد روسيا

07:06 GMT 17.06.2023
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Photo / NATO
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كشفت وكالة أن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول خطط جديدة بشأن كيفية رد الحلف على هجوم روسي.
وقالت الوكالة إن "وزراء دفاع حلف "الناتو" في بروكسل فشلوا في الاتفاق على خطة جديدة دفاعية بسبب تركيا".

وأشارت الوكالة إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قال إن الوزراء راجعوا الخطط، وهي الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، في اجتماع استمر يومين في بروكسل وأنهم يقتربون من الاتفاق عليها.

وقال دبلوماسي للوكالة إن "تركيا منعت الموافقة بسبب صياغة الأسماء الجغرافية، بما في ذلك تلك المتعلقة في قبرص. لا يزال هناك فرصة لإيجاد حل قبل قمة الناتو في فيلنوس في منتصف يوليو".
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وبحسب الوكالة، تتألف الخطط الإقليمية المزعومة من آلاف الصفحات من الخطط العسكرية السرية التي ستوضح بالتفصيل كيف سيرد التحالف على الهجوم الروسي.

وقالت وكالة "رويترز": "تدل صياغة الوثائق على تحول جوهري. لم يرَ الناتو أي حاجة لخطط دفاعية واسعة النطاق لعقود من الزمن حيث خاض حروبًا صغيرة في أفغانستان والعراق وشعر أن روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي لم تعد تشكل تهديدًا حقيقيا".
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