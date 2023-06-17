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https://sputnikarabic.ae/20230617/وصول-أعضاء-وفد-الدول-الأفريقية-إلى-قصر-كونستانتينوفسكي-للقاء-بوتين-1078219893.html
وصول أعضاء وفد الدول الأفريقية إلى قصر "كونستانتينوفسكي" للقاء بوتين
وصول أعضاء وفد الدول الأفريقية إلى قصر "كونستانتينوفسكي" للقاء بوتين
وصل وفد زعماء وممثلي الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرنية إلى قصر "كونستانتينوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T15:04+0000
2023-06-17T15:04+0000
روسيا
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ويضم الوفد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كما يضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومبعوثين لرئيسي أوغندا يوري موسيفيني وجمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.وأعلن رامافوزا في منتصف شهر مايو/أيار، أنه قدم إلى رئيسي روسيا وأوكرانيا مبادرة سلام نيابة عن الدول الأفريقية. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على قبول مهمة رؤساء هذه الدول.وزارت البعثة كييف، يوم أمس، وأجرت محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وحثته على إنهاء الصراع قبل "ضياع كل شيء". ومع ذلك، صرح زيلينسكي مرة أخرى بأن كييف ترفض أي مفاوضات مع موسكو.وشدد الكرملين مرارًا وتكرارًا على أنه يظل منفتحًا على الحوار ولا يطرح أي شروط مسبقة.
https://sputnikarabic.ae/20230617/حرس-رئيس-جنوب-أفريقيا-ومجموعة-الصحفيين-العالقين-في-بولندا-لن-يتمكنوا-من-التوجه-إلى-روسيا-1078212381.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

وصول أعضاء وفد الدول الأفريقية إلى قصر "كونستانتينوفسكي" للقاء بوتين

15:04 GMT 17.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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وصل وفد زعماء وممثلي الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرنية إلى قصر "كونستانتينوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويضم الوفد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كما يضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومبعوثين لرئيسي أوغندا يوري موسيفيني وجمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.
وأعلن رامافوزا في منتصف شهر مايو/أيار، أنه قدم إلى رئيسي روسيا وأوكرانيا مبادرة سلام نيابة عن الدول الأفريقية. وبحسب قوله، اتفقت موسكو وكييف على قبول مهمة رؤساء هذه الدول.
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
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12:26 GMT
وزارت البعثة كييف، يوم أمس، وأجرت محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وحثته على إنهاء الصراع قبل "ضياع كل شيء". ومع ذلك، صرح زيلينسكي مرة أخرى بأن كييف ترفض أي مفاوضات مع موسكو.
وشدد الكرملين مرارًا وتكرارًا على أنه يظل منفتحًا على الحوار ولا يطرح أي شروط مسبقة.
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