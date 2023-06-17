https://sputnikarabic.ae/20230617/يحملون-4-جنسيات-عربية-هروب-25-داعشيا-من-سجن-يخضع-للجيش-التركي-شرقي-سوريا-1078210585.html

يحملون 4 جنسيات عربية... هروب 25 "داعشيا" من سجن يخضع للجيش التركي شرقي سوريا

يحملون 4 جنسيات عربية... هروب 25 "داعشيا" من سجن يخضع للجيش التركي شرقي سوريا

فرّ سجناء متهمون بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) من أحد السجون في مناطق سيطرة الجيش التركي في مدينة رأس العين شمال شرقي... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T11:22+0000

2023-06-17T11:22+0000

2023-06-17T11:22+0000

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وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة لمراسل وكالة "سبوتنيك"، عن هروب 25 سجينا ينتمون لتنظيم "داعش" من السجن التابع لما يسمى "الشرطة العسكرية" التابعة للفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي، في مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة.وأفادت المصادر أنه "لم يتسن حتى الآن معرفة وجهة هروبهم، وعلى الأغلب تكون باتجاه الأراضي التركية الملاصقة للمدينة".وحصلت وكالة "سبوتنيك" على أسماء وصور السجناء الهاربين من السجن المذكور، نشرتها قوات "الشرطة العسكرية" التابعة للفصائل المسلحة "التركمانية"، اليوم السبت 17 حزيران / يونيو، دون معرفة تاريخ وتوقيت هروبهم.ويأتي هروب السجناء بعد ساعات من مغادرة نحو 40 عائلة من عوائل تنظيم "داعش" الذين يحملون الجنسية العراقية بينهم نساء وأطفال، منطقة رأس العين في ريف الحسكة وتل ابيض بريف الرقة الواقعتين تحت سيطرة الجيش التركي، باتجاه داخل الأراضي التركية، عبر المعبر الحدودي في رأس العين.وأكدت مصادر محلية في ريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك" بأن هؤلاء العوائل تم تسليمهم بعد الدخول إلى الأراضي التركية من قبل القنصلية التركية للحكومة العراقية، بتنسيق مشتركة فيما بينهم.وتابعت المصادر بأن الفصائل "التركمانية" قامت خلال السنوات الماضية بتوطين عوائل تنظيم "داعش" خلال فترات سابقة ضمن منطقة رأس العين في ريف الحسكة وتل ابيض في ريف الرقة، ولا سيما في حيي المحطة والخرابات في مدينة رأس العين التي تمت السيطرة عليها أواخر عام 2019م، ما أدى لتهجير ثلث سكانها من أبناء القبائل العربية والشيشان والسريان والأكراد.وأوضحت المصادر أن المخابرات التركية عبر هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) أمنت خروج العوائل العراقية المذكورة من منطقتي رأس العين وتل أبيض شمال سوريا عن طريق تركيا، بعد إجراء فحوصات طبية لأفراد العائلات واستخراج جوازات سفر عائلية مستعجلة.وتابعت المصادر بأن المغادرين بلغوا 37 عائلة عراقية حيث ببلغ تعداد افرادها 103 معظمهم من الأطفال والنساء ممن نزحوا باتجاه بلدتي تل أبيض ورأس العين من مخيم المبروكة في ريف الحسكة والمخيمات التي كانت تشرف عليها قوات "قسد" أبان السيطرة على المنطقة.يذكر أن هذه هي المرة الرابعة عشر التي يتم في إعادة عوائل عراقية من أسر تنظيم "داعش" من رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، إلى العراق عبر تركيا، حيث كانت 139 عائلة غادرت المنطقة في حزيران 2022م.

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