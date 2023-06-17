17 حالة تسمم في دورة عسكرية تابعة لجيش دولة خليجية
© Fotolia / VILeviمستشفى
© Fotolia / VILevi
تعرض 17 طالبا مشاركين في دورة عسكرية تابعة لجيش دولة عربية لحالات تسمم، بعد تناولهم وجبات غذائية، ما جعل السلطات تحقق في الواقعة.
وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان، أن الدورة تعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد ويشترك فيها 644 طالبا تمهيدا للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
بيان توضيحي— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 15, 2023
مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة
تعرض (17) طالباً من المتطوعين ضمن دورة الطلبة ضباط الصف البالغ عددهم (644 ) والتي تعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والافراد إلى (حالات تسمم بسيطة) وذلك بعد تناولهم وجبات غذائية، وقامت قيادة المعهد فور وقوع الحدث باتخاذ كافة… pic.twitter.com/NMAT8qv96B
وأوضحت أن الـ 17 طالبا تعرضوا إلى حالات "تسمم بسيطة"، وذلك بعد تناولهم وجبات غذائية.
وأكد البيان أنه فور وقوع الحدث، قامت إدارة المعهد باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الطبية اللازمة لإسعاف المصابين الذين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج اللازم.
رئاسة الأركان: تعرض 17 طالباً من المتطوعين ضمن دورة الطلبة ضباط الصف لحالات تسمم بسيطة بعد تناولهم وجبات غذائية.— المجلس (@Almajlliss) June 15, 2023
• تشكيل لجنة تحقيق بهدف الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حالات التسمم بهدف محاسبة الجهة المتسببة. pic.twitter.com/zKt4hThSBQ
ووفقا للبيان، شكلت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي لجنة تحقيق بهدف الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حالات التسمم.
كما شدد البيان على أنه سيتم محاسبة الجهة المتسببة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.