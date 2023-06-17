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https://sputnikarabic.ae/20230617/17-حالة-تسمم-في-دورة-عسكرية-تابعة-لجيش-دولة-خليجية-1078204477.html
17 حالة تسمم في دورة عسكرية تابعة لجيش دولة خليجية
17 حالة تسمم في دورة عسكرية تابعة لجيش دولة خليجية
تعرض 17 طالبا مشاركين في دورة عسكرية تابعة لجيش دولة عربية لحالات تسمم، بعد تناولهم وجبات غذائية، ما جعل السلطات تحقق في الواقعة. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T07:08+0000
2023-06-17T07:08+0000
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وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان، أن الدورة تعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد ويشترك فيها 644 طالبا تمهيدا للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.وأوضحت أن الـ 17 طالبا تعرضوا إلى حالات "تسمم بسيطة"، وذلك بعد تناولهم وجبات غذائية.وأكد البيان أنه فور وقوع الحدث، قامت إدارة المعهد باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الطبية اللازمة لإسعاف المصابين الذين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج اللازم.ووفقا للبيان، شكلت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي لجنة تحقيق بهدف الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حالات التسمم.كما شدد البيان على أنه سيتم محاسبة الجهة المتسببة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار, مجلس التعاون الخليجي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار, مجلس التعاون الخليجي

17 حالة تسمم في دورة عسكرية تابعة لجيش دولة خليجية

07:08 GMT 17.06.2023
© Fotolia / VILeviمستشفى
مستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Fotolia / VILevi
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تعرض 17 طالبا مشاركين في دورة عسكرية تابعة لجيش دولة عربية لحالات تسمم، بعد تناولهم وجبات غذائية، ما جعل السلطات تحقق في الواقعة.
وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان، أن الدورة تعقد بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد ويشترك فيها 644 طالبا تمهيدا للالتحاق بصفوف القوات المسلحة.
وأوضحت أن الـ 17 طالبا تعرضوا إلى حالات "تسمم بسيطة"، وذلك بعد تناولهم وجبات غذائية.
وأكد البيان أنه فور وقوع الحدث، قامت إدارة المعهد باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الطبية اللازمة لإسعاف المصابين الذين غادروا المستشفى فور تلقيهم العلاج اللازم.
ووفقا للبيان، شكلت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي لجنة تحقيق بهدف الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع حالات التسمم.
كما شدد البيان على أنه سيتم محاسبة الجهة المتسببة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
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