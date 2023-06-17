https://sputnikarabic.ae/20230617/25-قتيلا-إثر-هجوم-على-مدرسة-في-أوغندا-1078204682.html
25 قتيلا إثر هجوم على مدرسة في أوغندا
25 قتيلا إثر هجوم على مدرسة في أوغندا
لقي 25 شخصا مصرعهم في أوغندا، أمس الجمعة، إثر هجوم على مدرسة ثانوية، حسب ما أعلنت الشرطة الأوغندية. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T07:33+0000
2023-06-17T07:33+0000
2023-06-17T07:33+0000
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وأفادت الشرطة الأوغندية بأن الهجوم، الذي وصفته بـ"الإرهابي، وقع في منطقة مبوندوي غربي البلاد، متهمة جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" بالتورط في الهجوم.وأضافت أن عناصر من هذه الجماعة الأوغندية، التي تتمركز شرقي الكونغو وأعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش"، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية وأحرقت مهجعا ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة، حسبما نقلت قناة "الشرق".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، أن 54 من قوات حفظ السلام الأوغندية قتلوا في هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في الصومال.وقال موسيفيني إن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية استعادت منذ ذلك الحين القاعدة من الجماعة الإرهابية، وأضاف: "أظهر جنودنا مرونة ملحوظة وأعادوا تنظيم أنفسهم، مما أدى إلى استعادة القاعدة".وكان مقاتلو حركة الشباب الصومالية قد استهدفوا القاعدة في وقت سابق من الشهر الجاري في بولامارير، على بعد 130 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو.
https://sputnikarabic.ae/20230101/مصرع-9-أشخاص-على-الأقل-خلال-حادث-تدافع-داخل-مركز-تسوق-في-أوغندا-1071814887.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أوغندا, الأخبار, الصومال
العالم, أخبار العالم الآن, أوغندا, الأخبار, الصومال
25 قتيلا إثر هجوم على مدرسة في أوغندا
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لقي 25 شخصا مصرعهم في أوغندا، أمس الجمعة، إثر هجوم على مدرسة ثانوية، حسب ما أعلنت الشرطة الأوغندية.
وأفادت الشرطة الأوغندية بأن الهجوم، الذي وصفته بـ"الإرهابي، وقع في منطقة مبوندوي غربي البلاد، متهمة جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" بالتورط في الهجوم.
وأضافت أن عناصر من هذه الجماعة الأوغندية، التي تتمركز شرقي الكونغو وأعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش"، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية وأحرقت مهجعا ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة، حسبما نقلت قناة
"الشرق".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، أن 54 من قوات حفظ السلام الأوغندية قتلوا في هجوم شنته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في الصومال.
وقال موسيفيني إن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية استعادت منذ ذلك الحين القاعدة من الجماعة الإرهابية
، وأضاف: "أظهر جنودنا مرونة ملحوظة وأعادوا تنظيم أنفسهم، مما أدى إلى استعادة القاعدة".
وكان مقاتلو حركة الشباب الصومالية قد استهدفوا القاعدة في وقت سابق من الشهر الجاري في بولامارير، على بعد 130 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو.