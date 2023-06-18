https://sputnikarabic.ae/20230618/إسرائيل-تمنح-صلاحيات-المصادقة-على-المشاريع-الاستيطانية-إلى-وزير-المالية-وفلسطين-تتخذ-قرارا-عاجلا-1078236173.html

إسرائيل تمنح صلاحيات المصادقة على المشاريع الاستيطانية إلى وزير المالية... وفلسطين تتخذ قرارا عاجلا

إسرائيل تمنح صلاحيات المصادقة على المشاريع الاستيطانية إلى وزير المالية... وفلسطين تتخذ قرارا عاجلا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، منح صلاحيات المصادقة على المشاريع والمخططات الاستيطانية لوزير المالية المتطرف، بتسليئيل سموتريتش. 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T15:12+0000

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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها الأسبوعية، على منح صلاحيات المصادقة على أي مشاريع ومخططات استيطانية في الضفة الغربية إلى سموتريتش.وأشارت إلى وجود اتفاق في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تم بين حزب "الليكود" الحاكم وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش، يقضي بمنح الأخير صلاحية تسريع عمليات بناء المستوطنات وصلاحية المصادقية الأولية على أي مخططات استيطانية.وأوضحت أنه "بدلا من موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، وخطوات أخرى تتضمن 4 موافقات مختلفة أو أكثر وسنوات من المناقشات، ستكون الموافقة المبدئية على تصريح التخطيط تحت سلطة الوزير سموتريتش".وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني، إلى أنه منذ دخول وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش إلى حكومة نتنياهو، تمت المصادقة على عدد أكبر من الوحدات الاستيطانية أكثر من أي عام كامل حتى الآن.من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إن السلطة "قررت مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقررا غدا الإثنين، بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك".وأضاف الشيخ، أن "القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

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