https://sputnikarabic.ae/20230618/إسقاط-3-عبوات-ناسفة-من-طائرة-مسيرة-على-قرية-قرب-بيلغورود-1078230566.html
إسقاط 3 عبوات ناسفة من طائرة مسيرة على قرية قرب بيلغورود
إسقاط 3 عبوات ناسفة من طائرة مسيرة على قرية قرب بيلغورود
قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن ثلاث عبوات ناسفة ألقيت على قرية نوفوبتروفكا من طائرة مسيرة. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T06:46+0000
2023-06-18T06:46+0000
2023-06-18T06:46+0000
روسيا
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وقال: "في قرية نوفوبتروفكا، منطقة فالويسكي، تم إسقاط 3 عبوات ناسفة من طائرة مسيرة".وأوضح رئيس المنطقة أنه لم يصب أحد جراء الحادث، لكن تضررت سيارة مزودة بمقطورة وجرار.نشر المحافظ اللقطات ذات الصلة بالعواقب في قناته على "تلغرام".
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روسيا
إسقاط 3 عبوات ناسفة من طائرة مسيرة على قرية قرب بيلغورود
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قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن ثلاث عبوات ناسفة ألقيت على قرية نوفوبتروفكا من طائرة مسيرة.
وقال: "في قرية نوفوبتروفكا، منطقة فالويسكي، تم إسقاط 3 عبوات ناسفة من طائرة مسيرة".
وأوضح رئيس المنطقة أنه لم يصب أحد جراء الحادث، لكن تضررت سيارة مزودة بمقطورة وجرار.
نشر المحافظ اللقطات ذات الصلة بالعواقب في قناته على "تلغرام".