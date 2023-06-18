https://sputnikarabic.ae/20230618/إعلام-إسرائيل-ترفض-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-الفتاكة-1078228837.html
إعلام: إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة
إعلام: إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة
قال مسؤول إسرائيلي إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ رئيس البنتاغون لويد أوستن أن إسرائيل لن ترسل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T05:06+0000
2023-06-18T05:06+0000
2023-06-18T05:06+0000
العالم
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التقى غالانت وأوستن على هامش قمة لوزراء دفاع الناتو. طلب أوستن من غالانت زيادة المساعدات لأوكرانيا، وكذلك الاتصال بوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وفقًا لتقارير "أكسيوس".بحسب موقع "أكسيوس"، وافق غالانت على إجراء محادثة مع ريزنيكوف. في الوقت نفسه، أخبر أوستن أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة. وقال المصدر إن إسرائيل "أوضحت لأوستن إلى أي مدى يمكن أن تذهب" إن دعم إسرائيل لأوكرانيا لن يتجاوز القدرات الإنسانية والدفاعية. وفقًا للمسؤول، فإن البيت الأبيض "يتفهم ذلك".ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تخطط لإرسال أكثر من 200 دبابة ميركافا تم إيقاف تشغيلها من الأجيال السابقة إلى دولتين، أحدهما في أوروبا. وتجري المفاوضات على خلفية الطلب المتزايد على المعدات العسكرية الإسرائيلية بسبب نفاد ترسانات الدول الغربية بعد مساعدة أوكرانيا.وقال رئيس قسم تصدير الدفاع الإسرائيلي، العميد يائير كولاس، إن الوزارة والقيادة السياسية للبلاد لديهما سياسة "واضحة ومتوازنة" تحظر "توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230409/خبير-إسرائيل-تشارك-في-دعم-أوكرانيا-بالسلاح-ولكن-عبر-طرف-ثالث-1075705182.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة
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قال مسؤول إسرائيلي إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ رئيس البنتاغون لويد أوستن أن إسرائيل لن ترسل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.
التقى غالانت وأوستن على هامش قمة لوزراء دفاع الناتو. طلب أوستن من غالانت زيادة المساعدات لأوكرانيا، وكذلك الاتصال بوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، وفقًا لتقارير "أكسيوس".
بحسب موقع "أكسيوس"، وافق غالانت على إجراء محادثة مع ريزنيكوف. في الوقت نفسه، أخبر أوستن أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة. وقال المصدر إن إسرائيل "أوضحت لأوستن إلى أي مدى يمكن أن تذهب" إن دعم إسرائيل لأوكرانيا لن يتجاوز القدرات الإنسانية والدفاعية. وفقًا للمسؤول، فإن البيت الأبيض "يتفهم ذلك".
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تخطط لإرسال أكثر من 200 دبابة ميركافا تم إيقاف تشغيلها من الأجيال السابقة إلى دولتين، أحدهما في أوروبا. وتجري المفاوضات على خلفية الطلب المتزايد على المعدات العسكرية الإسرائيلية بسبب نفاد ترسانات الدول الغربية بعد مساعدة أوكرانيا.
وقال رئيس قسم تصدير الدفاع الإسرائيلي، العميد يائير كولاس، إن الوزارة والقيادة السياسية للبلاد لديهما سياسة "واضحة ومتوازنة" تحظر "توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".