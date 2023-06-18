https://sputnikarabic.ae/20230618/إعلام-غربي-يحذر-من-تجاوز-الإنفاق-العسكري-الصيني-لنظيره-الأمريكي-1078236301.html
إعلام غربي يحذر من تجاوز الإنفاق العسكري الصيني لنظيره الأمريكي
إعلام غربي يحذر من تجاوز الإنفاق العسكري الصيني لنظيره الأمريكي
أعلنت وسائل إعلام غربية أن ميزانية الجيش الأمريكي للعام 2024 رغم اقترابها من 900 مليار دولار فإنها قد تكون الأدنى في تاريخ البلاد بالتناسب مع مستويات التضخم في... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T15:25+0000
2023-06-18T15:25+0000
2023-06-18T15:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وكتبت مجلة "1945" العسكرية أنه "مع إقرار اتفاقية سقف ديون الكونغرس، يبدو أن الإنفاق الدفاعي مقيد في 886 مليار دولار التي اقترحها الرئيس بايدن للسنة المالية 2024".واعتبرت المجلة أنه "عند حساب التضخم والفواتير الأخرى التي يجب دفعها، تنخفض ميزانية الجيش بنسبة ثلاثة في المائة".وعلى الرغم من هذه الإحصائية المقلقة، غالبًا ما يشعر الجمهور الأمريكي بالراحة في الاعتقاد بأن الجيش الأمريكي لا يزال متقدمًا بفارق كبير عن أي من منافسيه، إذ أن إنفاق الولايات المتحدة على الدفاع يتجاوز الدول العشر التالية مجتمعة.وعند المقارنة مع الخصوم المحتملين، مثل جمهورية الصين الشعبية، التي لديها طموحات عسكرية على المدى القريب مثقلة بشدة في جوارها، يصبح الضغط على ميزانية البنتاغون أكثر وضوحًا.وكشفت الصحيفة أن الإنفاق الدفاعي الأمريكي لم ينمو بشكل يتناسب مع ثروة البلاد أو الإنفاق الفيدرالي الآخر.مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمتوسط يتراوح بين ثلاثة وخمسة في المائة، يجب تعزيز ميزانية الدفاع بشكل مماثل ومع ذلك، فإن الميزانيات الدفاعية الأخيرة لم تتمكن حتى من مواكبة التضخم، مما أدى إلى تقليص قوتنا القتالية.وقارنت المجلة الميزانية العسكرية الصينية بنظيرتها الأمريكية: "في غضون ذلك، لا يضيع الحزب الشيوعي الصيني أي وقت في زيادة الإنفاق العسكري باستمرار في افتتاح المؤتمر الوطني الرابع عشر لنواب الشعب في مارس/ آذار الماضي، أعلنت بكين ميزانية دفاعية قدرها 227.79 مليار دولار (1.55 تريليون يوان)، بزيادة قدرها 7.7% عن العام السابق بعد عقد من الزيادات الكبيرة المماثلة".ويعادل هذا الرقم الأكثر قدرة على المنافسة ما يقرب من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الصين الشعبية حسب المجلة.علاوة على ذلك، قدم زعيم الحزب الصيني بيانات تفتقر إلى قدر كبير من الشفافية والإفصاحات الرسمية تفتقر للتفصيل، وتصنف فقط الإنفاق عبر ثلاث فئات بسيطة: الموظفين، والتدريب والصيانة، والمعدات.إن الحصول على تقدير صاف واضح أكثر تعقيدًا بسبب سياسة جمهورية الصين الشعبية للاندماج العسكري-المدني، إذ تجعل الخطوط غير الواضحة بشكل متزايد مع المؤسسات التجارية والاستثمارات ثنائية الغرض من غير الواضح أين ينتهي الدولار المنفق للأغراض المدنية ويبدأ الدولار المنفق للأغراض العسكرية.لهذا السبب، غالبًا ما يتم قياس الاقتصادات على أساس تعادل القوة الشرائية من أجل إجراء مقارنات ذات صلة، ولهذا السبب تمتلك الصين أكبر اقتصاد في العالم عند استخدام هذا القياس، يسري هذا المبدأ عند دفع رواتب الجنود أو شراء عتاد عسكري.إذ تسمح العوامل الهيكلية الأخرى، مثل انخفاض مستوى المعيشة في جمهورية الصين الشعبية، لبكين بتخصيص إنفاقها العسكري بشكل مختلف.على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالرواتب العسكرية، يكسب الجندي في جيش التحرير الشعبي 108 دولارات شهريًا فقط، مقابل 1900 دولار لنظيره الأمريكي، حيث تدخر بكين في التعويض، فيمكنها تعويض ذلك بالسفن والطائرات والصواريخ وغيرها من الأسلحة.بالإضافة إلى ذلك، ليست كل "القوة الصلبة" لجمهورية الصين الشعبية مصنفة بشكل مباشر في الجيش، وبالتالي لا يتم تمثيلها في ميزانية الدفاع لجمهورية الصين الشعبية.ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات شبه العسكرية والمدنية الاحتياطية تشكل جزءًا كبيرًا من القوة العسكرية لبكين.وضربت الصحيفة مثالا بتنظيم خفر السواحل الصيني، الذي يدير فرقاطات عسكرية وسفن أخرى، تحت إشراف الشرطة المسلحة الشعبية، وهي منفصلة عن الجيش الصيني المركزي.ونظرًا للخطوط غير الواضحة للاندماج العسكري - المدني، أنشأت جمهورية الصين الشعبية قوات احتياطية مسلحة من المدنيين، مثل التنظيمات البحرية للقوات المسلحة الشعبية، والتي يمكن حشدها بسرعة في حالة نشوب نزاع.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
إعلام غربي يحذر من تجاوز الإنفاق العسكري الصيني لنظيره الأمريكي
15:25 GMT 18.06.2023 (تم التحديث: 15:28 GMT 18.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام غربية أن ميزانية الجيش الأمريكي للعام 2024 رغم اقترابها من 900 مليار دولار فإنها قد تكون الأدنى في تاريخ البلاد بالتناسب مع مستويات التضخم في الميزانية العامة.
وكتبت مجلة "1945" العسكرية أنه "مع إقرار اتفاقية سقف ديون الكونغرس، يبدو أن الإنفاق الدفاعي مقيد في 886 مليار دولار التي اقترحها الرئيس بايدن للسنة المالية 2024".
في حين أن أعلى ميزانية دفاع اسمية في التاريخ، عندما يتم أخذها كجزء متناسب مع الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، ستكون هذه الميزانية من بين أقل الميزانيات بالنسبة للبنتاغون منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.
واعتبرت المجلة أنه "عند حساب التضخم والفواتير الأخرى التي يجب دفعها، تنخفض ميزانية الجيش بنسبة ثلاثة في المائة".
وعلى الرغم من هذه الإحصائية المقلقة، غالبًا ما يشعر الجمهور الأمريكي بالراحة في الاعتقاد بأن الجيش الأمريكي لا يزال متقدمًا بفارق كبير عن أي من منافسيه، إذ أن إنفاق الولايات المتحدة على الدفاع يتجاوز الدول العشر التالية مجتمعة.
ومع ذلك، فإن الصدوع والتوترات واضحة في جميع قطاعات القوات المسلحة إذ يعمل التضخم على تقليص القوة الشرائية للبنتاغون وزيادة تقليل الحصة الصغيرة المتبقية لصانعي القرار لتمويل المعدات الجديدة والتكنولوجيا.
وعند المقارنة مع الخصوم المحتملين، مثل جمهورية الصين الشعبية، التي لديها طموحات عسكرية على المدى القريب مثقلة بشدة في جوارها، يصبح الضغط على ميزانية البنتاغون أكثر وضوحًا.
كقوة عالمية يجب على الولايات المتحدة أيضًا أن توازن في نفس الوقت بين الأولويات الأخرى، مثل ردع إيران، ومواجهة روسيا ودعم التزامات الحلفاء.
وكشفت الصحيفة أن الإنفاق الدفاعي الأمريكي لم ينمو بشكل يتناسب مع ثروة البلاد أو الإنفاق الفيدرالي الآخر.
تستمر ميزانيتنا العسكرية في الانكماش كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مع مستويات الإنفاق على الدفاع المتوقعة في السنة المالية 2025 من المرجح أن تقل الميزانية عن ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمتوسط يتراوح بين ثلاثة وخمسة في المائة، يجب تعزيز ميزانية الدفاع بشكل مماثل ومع ذلك، فإن الميزانيات الدفاعية الأخيرة لم تتمكن حتى من مواكبة التضخم، مما أدى إلى تقليص قوتنا القتالية.
وقارنت المجلة الميزانية العسكرية الصينية بنظيرتها الأمريكية: "في غضون ذلك، لا يضيع الحزب الشيوعي الصيني أي وقت في زيادة الإنفاق العسكري باستمرار في افتتاح المؤتمر الوطني الرابع عشر لنواب الشعب في مارس/ آذار الماضي، أعلنت بكين ميزانية دفاعية قدرها 227.79 مليار دولار (1.55 تريليون يوان)، بزيادة قدرها 7.7% عن العام السابق بعد عقد من الزيادات الكبيرة المماثلة".
الميزانية العسكرية الحقيقية للصين أكبر بكثير، في الأسبوع الماضي فقط ، كشف السناتور دان سوليفان (جمهوري من حزب العدالة والتنمية) أمام مجلس الشيوخ أن مسؤولي المخابرات خرجوا وقالوا إن الميزانية الصينية الحقيقية، من ناحية الجيش، ربما تقترب من نحو 700 مليار دولار.
ويعادل هذا الرقم الأكثر قدرة على المنافسة ما يقرب من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الصين الشعبية حسب المجلة
.
علاوة على ذلك، قدم زعيم الحزب الصيني بيانات تفتقر إلى قدر كبير من الشفافية والإفصاحات الرسمية تفتقر للتفصيل، وتصنف فقط الإنفاق عبر ثلاث فئات بسيطة: الموظفين، والتدريب والصيانة، والمعدات.
إن الحصول على تقدير صاف واضح أكثر تعقيدًا بسبب سياسة جمهورية الصين الشعبية للاندماج العسكري-المدني، إذ تجعل الخطوط غير الواضحة بشكل متزايد مع المؤسسات التجارية والاستثمارات ثنائية الغرض من غير الواضح أين ينتهي الدولار المنفق للأغراض المدنية ويبدأ الدولار المنفق للأغراض العسكرية.
إن مجرد تحويل الإنفاق باليوان الصيني إلى الدولار الأمريكي بناءً على سعر صرف العملة يبالغ في تقدير القدرة الأمريكية إذا كانت الصين تدفع أقل بكثير مقابل معظم الأشياء.
لهذا السبب، غالبًا ما يتم قياس الاقتصادات على أساس تعادل القوة الشرائية من أجل إجراء مقارنات ذات صلة، ولهذا السبب تمتلك الصين أكبر اقتصاد في العالم عند استخدام هذا القياس، يسري هذا المبدأ عند دفع رواتب الجنود أو شراء عتاد عسكري.
إذ تسمح العوامل الهيكلية الأخرى، مثل انخفاض مستوى المعيشة في جمهورية الصين الشعبية، لبكين بتخصيص إنفاقها العسكري بشكل مختلف.
على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالرواتب العسكرية، يكسب الجندي في جيش التحرير الشعبي 108 دولارات شهريًا فقط، مقابل 1900 دولار لنظيره الأمريكي، حيث تدخر بكين في التعويض، فيمكنها تعويض ذلك بالسفن والطائرات والصواريخ وغيرها من الأسلحة.
بالإضافة إلى ذلك، ليست كل "القوة الصلبة" لجمهورية الصين الشعبية مصنفة بشكل مباشر في الجيش، وبالتالي لا يتم تمثيلها في ميزانية الدفاع لجمهورية الصين الشعبية.
يعتقد العديد من الخبراء أن الميزانية الدفاعية للصين لا تشمل العديد من النفقات العسكرية ذات الصلة مثل الأنشطة الفضائية، وأجزاء كبيرة من البحث والتطوير، والبناء، والقوات شبه العسكرية.
ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات شبه العسكرية والمدنية الاحتياطية تشكل جزءًا كبيرًا من القوة العسكرية لبكين.
وضربت الصحيفة مثالا بتنظيم خفر السواحل الصيني
، الذي يدير فرقاطات عسكرية وسفن أخرى، تحت إشراف الشرطة المسلحة الشعبية، وهي منفصلة عن الجيش الصيني المركزي.
ونظرًا للخطوط غير الواضحة للاندماج العسكري - المدني، أنشأت جمهورية الصين الشعبية قوات احتياطية مسلحة من المدنيين، مثل التنظيمات البحرية للقوات المسلحة الشعبية، والتي يمكن حشدها بسرعة في حالة نشوب نزاع.