https://sputnikarabic.ae/20230618/إعلام-غربي-يحذر-من-تجاوز-الإنفاق-العسكري-الصيني-لنظيره-الأمريكي-1078236301.html

إعلام غربي يحذر من تجاوز الإنفاق العسكري الصيني لنظيره الأمريكي

إعلام غربي يحذر من تجاوز الإنفاق العسكري الصيني لنظيره الأمريكي

أعلنت وسائل إعلام غربية أن ميزانية الجيش الأمريكي للعام 2024 رغم اقترابها من 900 مليار دولار فإنها قد تكون الأدنى في تاريخ البلاد بالتناسب مع مستويات التضخم في... 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T15:25+0000

2023-06-18T15:25+0000

2023-06-18T15:28+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

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وكتبت مجلة "1945" العسكرية أنه "مع إقرار اتفاقية سقف ديون الكونغرس، يبدو أن الإنفاق الدفاعي مقيد في 886 مليار دولار التي اقترحها الرئيس بايدن للسنة المالية 2024".واعتبرت المجلة أنه "عند حساب التضخم والفواتير الأخرى التي يجب دفعها، تنخفض ميزانية الجيش بنسبة ثلاثة في المائة".وعلى الرغم من هذه الإحصائية المقلقة، غالبًا ما يشعر الجمهور الأمريكي بالراحة في الاعتقاد بأن الجيش الأمريكي لا يزال متقدمًا بفارق كبير عن أي من منافسيه، إذ أن إنفاق الولايات المتحدة على الدفاع يتجاوز الدول العشر التالية مجتمعة.وعند المقارنة مع الخصوم المحتملين، مثل جمهورية الصين الشعبية، التي لديها طموحات عسكرية على المدى القريب مثقلة بشدة في جوارها، يصبح الضغط على ميزانية البنتاغون أكثر وضوحًا.وكشفت الصحيفة أن الإنفاق الدفاعي الأمريكي لم ينمو بشكل يتناسب مع ثروة البلاد أو الإنفاق الفيدرالي الآخر.مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمتوسط يتراوح بين ثلاثة وخمسة في المائة، يجب تعزيز ميزانية الدفاع بشكل مماثل ومع ذلك، فإن الميزانيات الدفاعية الأخيرة لم تتمكن حتى من مواكبة التضخم، مما أدى إلى تقليص قوتنا القتالية.وقارنت المجلة الميزانية العسكرية الصينية بنظيرتها الأمريكية: "في غضون ذلك، لا يضيع الحزب الشيوعي الصيني أي وقت في زيادة الإنفاق العسكري باستمرار في افتتاح المؤتمر الوطني الرابع عشر لنواب الشعب في مارس/ آذار الماضي، أعلنت بكين ميزانية دفاعية قدرها 227.79 مليار دولار (1.55 تريليون يوان)، بزيادة قدرها 7.7% عن العام السابق بعد عقد من الزيادات الكبيرة المماثلة".ويعادل هذا الرقم الأكثر قدرة على المنافسة ما يقرب من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الصين الشعبية حسب المجلة.علاوة على ذلك، قدم زعيم الحزب الصيني بيانات تفتقر إلى قدر كبير من الشفافية والإفصاحات الرسمية تفتقر للتفصيل، وتصنف فقط الإنفاق عبر ثلاث فئات بسيطة: الموظفين، والتدريب والصيانة، والمعدات.إن الحصول على تقدير صاف واضح أكثر تعقيدًا بسبب سياسة جمهورية الصين الشعبية للاندماج العسكري-المدني، إذ تجعل الخطوط غير الواضحة بشكل متزايد مع المؤسسات التجارية والاستثمارات ثنائية الغرض من غير الواضح أين ينتهي الدولار المنفق للأغراض المدنية ويبدأ الدولار المنفق للأغراض العسكرية.لهذا السبب، غالبًا ما يتم قياس الاقتصادات على أساس تعادل القوة الشرائية من أجل إجراء مقارنات ذات صلة، ولهذا السبب تمتلك الصين أكبر اقتصاد في العالم عند استخدام هذا القياس، يسري هذا المبدأ عند دفع رواتب الجنود أو شراء عتاد عسكري.إذ تسمح العوامل الهيكلية الأخرى، مثل انخفاض مستوى المعيشة في جمهورية الصين الشعبية، لبكين بتخصيص إنفاقها العسكري بشكل مختلف.على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالرواتب العسكرية، يكسب الجندي في جيش التحرير الشعبي 108 دولارات شهريًا فقط، مقابل 1900 دولار لنظيره الأمريكي، حيث تدخر بكين في التعويض، فيمكنها تعويض ذلك بالسفن والطائرات والصواريخ وغيرها من الأسلحة.بالإضافة إلى ذلك، ليست كل "القوة الصلبة" لجمهورية الصين الشعبية مصنفة بشكل مباشر في الجيش، وبالتالي لا يتم تمثيلها في ميزانية الدفاع لجمهورية الصين الشعبية.ومع ذلك، فإن العديد من المنظمات شبه العسكرية والمدنية الاحتياطية تشكل جزءًا كبيرًا من القوة العسكرية لبكين.وضربت الصحيفة مثالا بتنظيم خفر السواحل الصيني، الذي يدير فرقاطات عسكرية وسفن أخرى، تحت إشراف الشرطة المسلحة الشعبية، وهي منفصلة عن الجيش الصيني المركزي.ونظرًا للخطوط غير الواضحة للاندماج العسكري - المدني، أنشأت جمهورية الصين الشعبية قوات احتياطية مسلحة من المدنيين، مثل التنظيمات البحرية للقوات المسلحة الشعبية، والتي يمكن حشدها بسرعة في حالة نشوب نزاع.

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