https://sputnikarabic.ae/20230618/الأردن-يبحث-قرار-الكويت-بوقف-البعثات-الطبية-إلى-المملكة--1078230223.html

الأردن يبحث قرار الكويت بوقف البعثات الطبية للدراسة في المملكة

الأردن يبحث قرار الكويت بوقف البعثات الطبية للدراسة في المملكة

أعلنت لجنة التعليم النيابية في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، عن مناقشتها القرار الصادر من وزارة التربية ‏والتعليم العالي في الكويت، بشأن وقف ابتعاث... 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T06:37+0000

2023-06-18T06:37+0000

2023-06-18T06:38+0000

الكويت

أخبار الأردن

العالم العربي

الأخبار

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102078/87/1020788751_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e5b3d63636d5f72f643a995bb1a34ebc.jpg

وأكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، طالب الصرايرة، على جودة وكفاءة التعليم في الأردن، خاصة التخصصات الطبية، مشددًا في الوقت نفسه على عمق العلاقات الأخوية مع الكويت، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.ومضى، قائلا إنوأضاف الصرايرة أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع عدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب فيها، بغرض الوقوف على حيثيات قرار الكويت القاضي بوقف الابتعاث لدراسة التخصصات الطبية إلى الأردن.وأوضح مقرر لجنة التعليم والشباب النيابية، محمد المحارمة، أن الكويت لم تسحب الاعتراف بـ4 تخصصات طبية في الجامعات الأردنية، وذلك بعد قرار حكومي في الكويت بإيقاف مؤقت للإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين.وأشار المحارمة إلى أن لجنة التعليم والشباب النيابية، ستخاطب رئاسة مجلس النواب، من أجل إيجاد "حلول" لهذه القضية، وفق قوله.من ناحيته، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني، عزمي محافظة، أن قرار الكويت بشأن إيقاف ابتعاث طلبتها في 4 تخصصات طبية إلى الأردن "لا يعتبر الأول".وتابع أن الجامعات الأردنية مشهود لها بالكفاءة، حسب التصنيفات العالمية.وبيّن أن قرار وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية، يتضمن وقف الإيفاد فقط، وليس الاعتراف بالشهادات الأردنية.وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت، قرارا بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية، في ‏مصر والأردن.‏وجاء في نص القرار: "إيقاف تغيير التخصص الطبي في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى مصر والأردن، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023 – 2024"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.كما اشتمل القرار على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية "طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة" إلى كل من مصر والأردن.وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، أن قرارها جاء في "إطار سعيها لضبط جودة التعليم، ولضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، وتعزيز التعليم الجيد".يشار إلى وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية، أصدرت في يوليو/ تموز 2019، قرارا باعتماد 5 جامعات أردنية فقط من 20 جامعة، وهي، الجامعة الأردنية، وجامعات العلوم والتكنولوجيا، واليرموك، والهاشمية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

https://sputnikarabic.ae/20230611/الكويت-تصدر-قرارا-يثير-جدلا-وقف-البعثات-الطبية-في-مصر-والأردن-1077989325.html

https://sputnikarabic.ae/20230115/ملك-الأردن-يبعث-برسالة-شفوية-إلى-أمير-الكويت-1072301405.html

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكويت, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن