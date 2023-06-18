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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230618/التمساح-تدمر-عربتين-مصفحتين-أوكرانيتين-فيديو--1078232635.html
"التمساح" تدمر عربتين مصفحتين أوكرانيتين... فيديو
"التمساح" تدمر عربتين مصفحتين أوكرانيتين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المركبات المدرعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T09:21+0000
2023-06-18T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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استخدم طاقم المروحية كا-52، بعد الكشف عن تحركات ناقلات الجند المدرعة للمسلحين الأوكرانيين، الصواريخ الموجهة. ونتيجة الضربة، تم تدمير عربتين مصفحتين.وفي وقت سابق، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" العقيد سيرغي زيبنسكي، إن طائرات هجومية من طراز سو-25 ومروحيات كا-52 ومي-28 شنت 8 ضربات صاروخية على محور كوبيانسك، وعلى حشود القوى العاملة والأسلحة والمعدات من اللواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر الأوكراني واللواء 103 للدفاع الإقليمي المنفصل. بالإضافة إلى ذلك، ضرب الجنود الروس من راجمات تورنادو-إس وحدات من نفس اللواء الميكانيكي الرابع عشر المنفصل في منطقة ستارافيروفكي.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"التمساح" تدمر عربتين مصفحتين أوكرانيتين... فيديو

09:21 GMT 18.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المركبات المدرعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
استخدم طاقم المروحية كا-52، بعد الكشف عن تحركات ناقلات الجند المدرعة للمسلحين الأوكرانيين، الصواريخ الموجهة. ونتيجة الضربة، تم تدمير عربتين مصفحتين.
وفي وقت سابق، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" العقيد سيرغي زيبنسكي، إن طائرات هجومية من طراز سو-25 ومروحيات كا-52 ومي-28 شنت 8 ضربات صاروخية على محور كوبيانسك، وعلى حشود القوى العاملة والأسلحة والمعدات من اللواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر الأوكراني واللواء 103 للدفاع الإقليمي المنفصل. بالإضافة إلى ذلك، ضرب الجنود الروس من راجمات تورنادو-إس وحدات من نفس اللواء الميكانيكي الرابع عشر المنفصل في منطقة ستارافيروفكي.
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