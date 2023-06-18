https://sputnikarabic.ae/20230618/التمساح-تدمر-عربتين-مصفحتين-أوكرانيتين-فيديو--1078232635.html
"التمساح" تدمر عربتين مصفحتين أوكرانيتين... فيديو
"التمساح" تدمر عربتين مصفحتين أوكرانيتين... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المركبات المدرعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T09:21+0000
2023-06-18T09:21+0000
2023-06-18T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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استخدم طاقم المروحية كا-52، بعد الكشف عن تحركات ناقلات الجند المدرعة للمسلحين الأوكرانيين، الصواريخ الموجهة. ونتيجة الضربة، تم تدمير عربتين مصفحتين.وفي وقت سابق، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" العقيد سيرغي زيبنسكي، إن طائرات هجومية من طراز سو-25 ومروحيات كا-52 ومي-28 شنت 8 ضربات صاروخية على محور كوبيانسك، وعلى حشود القوى العاملة والأسلحة والمعدات من اللواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر الأوكراني واللواء 103 للدفاع الإقليمي المنفصل. بالإضافة إلى ذلك، ضرب الجنود الروس من راجمات تورنادو-إس وحدات من نفس اللواء الميكانيكي الرابع عشر المنفصل في منطقة ستارافيروفكي.
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2023
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"التمساح" تدمر عربتين مصفحتين أوكرانيتين... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المركبات المدرعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
استخدم طاقم المروحية كا-52، بعد الكشف عن تحركات ناقلات الجند المدرعة للمسلحين الأوكرانيين، الصواريخ الموجهة. ونتيجة الضربة، تم تدمير عربتين مصفحتين.
وفي وقت سابق، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" العقيد سيرغي زيبنسكي، إن طائرات هجومية من طراز سو-25 ومروحيات كا-52 ومي-28 شنت 8 ضربات صاروخية على محور كوبيانسك، وعلى حشود القوى العاملة والأسلحة والمعدات من اللواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر الأوكراني واللواء 103 للدفاع الإقليمي المنفصل. بالإضافة إلى ذلك، ضرب الجنود الروس من راجمات تورنادو-إس وحدات من نفس اللواء الميكانيكي الرابع عشر المنفصل في منطقة ستارافيروفكي.