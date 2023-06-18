https://sputnikarabic.ae/20230618/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-على-4-جبهات-ويكبد-العدو-خسائر-بالأرواح-والعتاد--عاجل-1078233171.html

الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على 4 جبهات ويكبد العدو خسائر بالأرواح والعتاد

الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على 4 جبهات ويكبد العدو خسائر بالأرواح والعتاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن صد محاولات أوكرانية لاقتحام خطوط الدفاع الروسية على 4 جبهات كان أعنفها على محور زابوروجيه. 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T11:01+0000

2023-06-18T11:01+0000

2023-06-18T11:20+0000

روسيا

رصد عسكري

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها للهجوم على محاور زابوروجيه وجنوب دونيتسك ودونيتسك، وكانت جبهة زابوروجيه الأكثر احتداما".بالإضافة إلى ذلك، نتيجة للاشتباك مع أربعة أرتال من احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالايا توكماتشكا، في مقاطعة زابوروجي، تم تدمير تسع دبابات، وعشر مركبات قتال مشاة وما يصل إلى تم تدمير عشر عربات قتال مصفحة أخرى.وأردف البيان: "من خلال الإجراءات والحاسمة لوحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع هجمات العدو".وفي منطقة حافة فريمفسكي، تصدت الإجراءات الحاسمة للوحدات الروسية، والضربات الجوية ونيران المدفعية خلال النهار، لأربع هجمات معادية بقوات تصل إلى كتيبة تكتيكية في مناطق نوفودونيتسكوي وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوداروفكا، في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور دونيتسك، أدت الأعمال النشطة لوحدات قوات "الجنوب" إلى صد ثماني هجمات للعدو في مناطق مستوطنات كيروفو وبيرفومايسكوي وكراسنوغوروفكا ونيفلسكوي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتسببت الضربات الجوية في إلحاق الخسائر بوحدات اللواء الهجومي 79 المحمول جواً، واللواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 129 في مناطق نوفغورودسكوي وأفدييفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 109 بالقرب من مستوطنة سوخيا بالكا.

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روسيا, رصد عسكري