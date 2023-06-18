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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230618/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-على-4-جبهات-ويكبد-العدو-خسائر-بالأرواح-والعتاد--عاجل-1078233171.html
الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على 4 جبهات ويكبد العدو خسائر بالأرواح والعتاد
الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على 4 جبهات ويكبد العدو خسائر بالأرواح والعتاد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن صد محاولات أوكرانية لاقتحام خطوط الدفاع الروسية على 4 جبهات كان أعنفها على محور زابوروجيه. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T11:01+0000
2023-06-18T11:20+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها للهجوم على محاور زابوروجيه وجنوب دونيتسك ودونيتسك، وكانت جبهة زابوروجيه الأكثر احتداما".بالإضافة إلى ذلك، نتيجة للاشتباك مع أربعة أرتال من احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالايا توكماتشكا، في مقاطعة زابوروجي، تم تدمير تسع دبابات، وعشر مركبات قتال مشاة وما يصل إلى تم تدمير عشر عربات قتال مصفحة أخرى.وأردف البيان: "من خلال الإجراءات والحاسمة لوحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع هجمات العدو".وفي منطقة حافة فريمفسكي، تصدت الإجراءات الحاسمة للوحدات الروسية، والضربات الجوية ونيران المدفعية خلال النهار، لأربع هجمات معادية بقوات تصل إلى كتيبة تكتيكية في مناطق نوفودونيتسكوي وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوداروفكا، في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور دونيتسك، أدت الأعمال النشطة لوحدات قوات "الجنوب" إلى صد ثماني هجمات للعدو في مناطق مستوطنات كيروفو وبيرفومايسكوي وكراسنوغوروفكا ونيفلسكوي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتسببت الضربات الجوية في إلحاق الخسائر بوحدات اللواء الهجومي 79 المحمول جواً، واللواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 129 في مناطق نوفغورودسكوي وأفدييفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 109 بالقرب من مستوطنة سوخيا بالكا.
https://sputnikarabic.ae/20230618/التمساح-تدمر-عربتين-مصفحتين-أوكرانيتين-فيديو--1078232635.html
https://sputnikarabic.ae/20230618/بوتين-زالوجني-قد-يكون-خارج-أوكرانيا-1078232502.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على 4 جبهات ويكبد العدو خسائر بالأرواح والعتاد

11:01 GMT 18.06.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 18.06.2023)
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-90إم "بروريف"التابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن صد محاولات أوكرانية لاقتحام خطوط الدفاع الروسية على 4 جبهات كان أعنفها على محور زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها للهجوم على محاور زابوروجيه وجنوب دونيتسك ودونيتسك، وكانت جبهة زابوروجيه الأكثر احتداما".
حيث قام العدو بقوات تصل إلى ثلاث كتائب تكتيكية معززة بالدبابات والعربات القتالية المدرعة ، تحت غطاء من الدخان، بمحاولات فاشلة في عمليات هجومية في عدة موجات في مناطق نوفوبوكروفكا ونوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا غي مقاطعة زابوروجيه.
بالإضافة إلى ذلك، نتيجة للاشتباك مع أربعة أرتال من احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالايا توكماتشكا، في مقاطعة زابوروجي، تم تدمير تسع دبابات، وعشر مركبات قتال مشاة وما يصل إلى تم تدمير عشر عربات قتال مصفحة أخرى.

تم القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 33 دبابة و30 عربة قتال مشاة و35 عربة قتال مصفحة في سياق الأعمال العسكرية في اتجاه زابوروجيه وحده خلال يوم واحد.

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وأردف البيان: "من خلال الإجراءات والحاسمة لوحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع هجمات العدو".
وفي منطقة حافة فريمفسكي، تصدت الإجراءات الحاسمة للوحدات الروسية، والضربات الجوية ونيران المدفعية خلال النهار، لأربع هجمات معادية بقوات تصل إلى كتيبة تكتيكية في مناطق نوفودونيتسكوي وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوداروفكا، في مقاطعة زابوروجيه.
بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه 380 جنديًا أوكرانيًا و 35 دبابة و 33 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك مدرعتي برادلي، بالإضافة إلى 38 مركبة قتالية مصفحة، بما في ذلك ناقلة أفراد مدرعة من طراز "سترايكر"، وكذلك مدفع "دي 20".
وعلى محور دونيتسك، أدت الأعمال النشطة لوحدات قوات "الجنوب" إلى صد ثماني هجمات للعدو في مناطق مستوطنات كيروفو وبيرفومايسكوي وكراسنوغوروفكا ونيفلسكوي ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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وتسببت الضربات الجوية في إلحاق الخسائر بوحدات اللواء الهجومي 79 المحمول جواً، واللواء الميكانيكي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 129 في مناطق نوفغورودسكوي وأفدييفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

خلال القتال في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين، وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة، وثلاث سيارات، وشاحنتي بيك أب، بالإضافة إلى راجمة غراد.

كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 109 بالقرب من مستوطنة سوخيا بالكا.
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