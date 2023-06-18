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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230618/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-أكثر-من-237-نقطة-تمركز-للمدافع-والعتاد-الأوكراني--عاجل-1078233580.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير أكثر من 237 نقطة تمركز للمدافع والعتاد الأوكراني
الدفاع الروسية تعلن تدمير أكثر من 237 نقطة تمركز للمدافع والعتاد الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير مرابض المدفعية الأوكرانية ومراكز تجمع القوى العسكرية العاملة في أوكرانية في 237 نقطة 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T11:29+0000
2023-06-18T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة في بيان لها: "ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية الدمار بـ113 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 124 نقطة.وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 جنديًا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "مستا بي" وآخر من طراز "غياتسينت".وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "المركز" خشائر بالوحدات المعادية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونوبوفكا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" تجمع القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك، في مناطق فيغاليفكا، وماسيوتوفكا، وكيسلوفكا، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.في منطقة بلدة ماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" أمريكي الصنع.واعترض الدفاع الجوي صاروخ كروز بعيد المدى من طراز "ستورم شادو" وصاروخي "هيمارس"، كما تم تدمير 18 طائرة أوكرانية دون طيارعلى جميع المحاور.
https://sputnikarabic.ae/20230618/شويغو-يقلد-الأطباء-العسكريين-أوسمة-وميداليات-فيديو-1078232820.html
https://sputnikarabic.ae/20230618/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-أوكرانية-على-4-جبهات-ويكبد-العدو-خسائر-بالأرواح-والعتاد--عاجل-1078233171.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تدمير أكثر من 237 نقطة تمركز للمدافع والعتاد الأوكراني

11:29 GMT 18.06.2023 (تم التحديث: 11:43 GMT 18.06.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية نفاثة SU-25
طائرة هجومية نفاثة SU-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تدمير مرابض المدفعية الأوكرانية ومراكز تجمع القوى العسكرية العاملة في أوكرانية في 237 نقطة
وذكرت الوزارة في بيان لها: "ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية الدمار بـ113 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 124 نقطة.
وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 جنديًا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "مستا بي" وآخر من طراز "غياتسينت".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يقلد الأطباء العسكريين أوسمة وميداليات... فيديو
09:58 GMT

كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 123 بالقرب من قرية كيزوميس في مقاطعة خيرسون.

وعلى محور كراسني ليمان، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة قوات "المركز" خشائر بالوحدات المعادية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونوبوفكا وكوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تم القضاء على ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مشاة، وسيارتين عسكريتين، ومدفع أكاتسيا، وآخر من طراز هاوتزر "دي 30" في هذا الاتجاه.
وعلى محور كوبيانسك، ضربت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" تجمع القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك، في مناطق فيغاليفكا، وماسيوتوفكا، وكيسلوفكا، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
طاقم دبابة تي-90إم بروريفالتابع لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط هجمات أوكرانية على 4 جبهات ويكبد العدو خسائر بالأرواح والعتاد
11:01 GMT
تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع "مستا بي"، ومدفع كراب بولندي الصنع.
في منطقة بلدة ماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" أمريكي الصنع.
واعترض الدفاع الجوي صاروخ كروز بعيد المدى من طراز "ستورم شادو" وصاروخي "هيمارس"، كما تم تدمير 18 طائرة أوكرانية دون طيارعلى جميع المحاور.
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