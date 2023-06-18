https://sputnikarabic.ae/20230618/الدفاع-الطيران-الروسي-يقصف-تجمعات-للعدو-في-محور-كوبيانسك-1078228409.html
الدفاع: الطيران الروسي يقصف تجمعات للعدو في محور كوبيانسك
الدفاع: الطيران الروسي يقصف تجمعات للعدو في محور كوبيانسك
صرح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "زاباد" (الغرب) العقيد سيرغي زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الطيران الروسي في محور كوبيانسك قصف تجمعًا من القوى البشرية... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T02:49+0000
2023-06-18T02:49+0000
2023-06-18T02:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي للوكالة، "طواقم مروحيات "كا- 52 " و"مي-28" ومقاتلة "سو-25" الهجومية، قامت بثماني ضربات صاروخية وقنابل على تجمع للقوى الحية والأسلحة والمعدات العسكرية (الأوكرانية) للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع المنفصل 103".بالإضافة إلى ذلك، أشار الضابط الروسي إلى أنه في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، وجهت القوات الصاروخية لمجموعة قوات "زاباد" (الغرب) من راجمات الصواريخ "تورنادو-إس" تحت إشراف وقيادة الملازم بيوتر شفيدكيخ، ضربة لتكديس، في منطقة قرية ستاروفيروفكا، من القوى الحية والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة للواء الآلي الرابع عشر المنفصل.وقال رئيس المركز الصحفي، أيضا، إنه في منطقة دفاع جيش الدبابات الأول الروسي، اكتشفت مجموعة قوات المدفعية ودمرت مجموعة تخريبية واستطلاعية من اللواء الميكانيكي الأوكراني المنفصل 32 ، كما أحبطت ثلاث محاولات لإجراء عملية تناوب لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تتواجد في مقدمة الجبهة بمنطقتي، ستيلماخوفا و بيريستوفويه.وأضاف زيبينسكي، أنه "في منطقة قرية كيسلوفكا، أصابت قذائف هاون "ساني" ودبابات "تي-72بي3" مواقع العدو، وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو، فصيل من القوة البشرية وناقلة جند مدرعة وشاحنة".هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-أوكرانيا-ليس-لديها-سيادة-وواشنطن-تملي-على-كييف-موقفها--عاجل-1078227024.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطيران الروسي, القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الأوكرانية
الطيران الروسي, القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, القوات الأوكرانية
الدفاع: الطيران الروسي يقصف تجمعات للعدو في محور كوبيانسك
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صرح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "زاباد" (الغرب) العقيد سيرغي زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الطيران الروسي في محور كوبيانسك قصف تجمعًا من القوى البشرية والآلية للقوات الأوكرانية بثمان ضربات صاروخية وقنابل.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي للوكالة، "طواقم مروحيات "كا- 52 " و"مي-28" ومقاتلة "سو-25" الهجومية، قامت بثماني ضربات صاروخية وقنابل على تجمع للقوى الحية والأسلحة والمعدات العسكرية (الأوكرانية) للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر ولواء الدفاع المنفصل 103".
بالإضافة إلى ذلك، أشار الضابط الروسي إلى أنه في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، وجهت القوات الصاروخية لمجموعة قوات "زاباد" (الغرب) من راجمات الصواريخ "تورنادو-إس" تحت إشراف وقيادة الملازم بيوتر شفيدكيخ
، ضربة لتكديس، في منطقة قرية ستاروفيروفكا، من القوى الحية والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة للواء الآلي الرابع عشر المنفصل.
وقال رئيس المركز الصحفي، أيضا، إنه في منطقة دفاع جيش الدبابات الأول الروسي، اكتشفت مجموعة قوات المدفعية
ودمرت مجموعة تخريبية واستطلاعية من اللواء الميكانيكي الأوكراني المنفصل 32 ، كما أحبطت ثلاث محاولات لإجراء عملية تناوب لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تتواجد في مقدمة الجبهة بمنطقتي، ستيلماخوفا و بيريستوفويه.
وأضاف زيبينسكي، أنه "في منطقة قرية كيسلوفكا، أصابت قذائف هاون "ساني" ودبابات "تي-72بي3" مواقع العدو، وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو، فصيل من القوة البشرية وناقلة جند مدرعة وشاحنة".
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.