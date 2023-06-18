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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230618/القوات-الروسية-ترسل-سلاما-مميتا-إلى-معقل-القوات-الأوكرانية-1078232210.html
القوات الروسية ترسل "سلاما" مميتا إلى معقل القوات الأوكرانية
القوات الروسية ترسل "سلاما" مميتا إلى معقل القوات الأوكرانية
ضربت الطائرة المسيرة الانتحارية "بريفيت-82" (مرحبا ـ 82) خلال الاستخدام القتالي الأول معقل القوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حسب مكتب... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T07:26+0000
2023-06-18T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كانت المسافة من موقع الإطلاق إلى المعقل المستهدف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو 12 كيلومترًا. استخدم الجيش تقنية "السيطرة".قال مكتب التصميم لوسائل إعلام روسية: "هذا هو جهازنا الأول الذي استخدمناه لأغراض قتالية، وكان أول استخدام له ناجحًا".وأكد مبتكرو الطائرة أن لها ميزة فريدة، وأن تقنية "السيطرة" نفسها تم تطويرها في "أوكو"، ولم يتم استخدامها من قبل. يمكن للمشغل الموجود في منطقة استخدام الطائرة المسيرة التحكم في الطائرة التي تم إطلاقها.وفي الوقت نفسه، تحلق الطائرة في وضع الصمت اللاسلكي، أي لا يتم اكتشافها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية للعدو. علاوة على ذلك، يتحكم المشغل بالطائرة، باستخدام جهاز التحكم عن بعد، ويذهب إلى الهدف، بالقرب من خط الاشتباكات.حلقت الطائرة المسيرة مسافة 12 كم من موقع الإطلاق إلى الهدف. أقصى مدى طيران لها 30 كم، وسرعتها 140 كم / ساعة. يمكن أن تحمل حمولات تصل إلى 5.5 كغ.
https://sputnikarabic.ae/20230618/قذيفة-كراسنوبول-تحرق-ليوبارد-وبرادلي-من-الضربة-الأولى-فيديو-1078229651.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية ترسل "سلاما" مميتا إلى معقل القوات الأوكرانية

07:26 GMT 18.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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ضربت الطائرة المسيرة الانتحارية "بريفيت-82" (مرحبا ـ 82) خلال الاستخدام القتالي الأول معقل القوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حسب مكتب التصميم "أوكو".
كانت المسافة من موقع الإطلاق إلى المعقل المستهدف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو 12 كيلومترًا. استخدم الجيش تقنية "السيطرة".
قال مكتب التصميم لوسائل إعلام روسية: "هذا هو جهازنا الأول الذي استخدمناه لأغراض قتالية، وكان أول استخدام له ناجحًا".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأكد مبتكرو الطائرة أن لها ميزة فريدة، وأن تقنية "السيطرة" نفسها تم تطويرها في "أوكو"، ولم يتم استخدامها من قبل. يمكن للمشغل الموجود في منطقة استخدام الطائرة المسيرة التحكم في الطائرة التي تم إطلاقها.
وفي الوقت نفسه، تحلق الطائرة في وضع الصمت اللاسلكي، أي لا يتم اكتشافها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية للعدو. علاوة على ذلك، يتحكم المشغل بالطائرة، باستخدام جهاز التحكم عن بعد، ويذهب إلى الهدف، بالقرب من خط الاشتباكات.
حلقت الطائرة المسيرة مسافة 12 كم من موقع الإطلاق إلى الهدف. أقصى مدى طيران لها 30 كم، وسرعتها 140 كم / ساعة. يمكن أن تحمل حمولات تصل إلى 5.5 كغ.
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