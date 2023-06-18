https://sputnikarabic.ae/20230618/القوات-الروسية-ترسل-سلاما-مميتا-إلى-معقل-القوات-الأوكرانية-1078232210.html
القوات الروسية ترسل "سلاما" مميتا إلى معقل القوات الأوكرانية
القوات الروسية ترسل "سلاما" مميتا إلى معقل القوات الأوكرانية
ضربت الطائرة المسيرة الانتحارية "بريفيت-82" (مرحبا ـ 82) خلال الاستخدام القتالي الأول معقل القوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حسب مكتب... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T07:26+0000
2023-06-18T07:26+0000
2023-06-18T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
كانت المسافة من موقع الإطلاق إلى المعقل المستهدف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو 12 كيلومترًا. استخدم الجيش تقنية "السيطرة".قال مكتب التصميم لوسائل إعلام روسية: "هذا هو جهازنا الأول الذي استخدمناه لأغراض قتالية، وكان أول استخدام له ناجحًا".وأكد مبتكرو الطائرة أن لها ميزة فريدة، وأن تقنية "السيطرة" نفسها تم تطويرها في "أوكو"، ولم يتم استخدامها من قبل. يمكن للمشغل الموجود في منطقة استخدام الطائرة المسيرة التحكم في الطائرة التي تم إطلاقها.وفي الوقت نفسه، تحلق الطائرة في وضع الصمت اللاسلكي، أي لا يتم اكتشافها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية للعدو. علاوة على ذلك، يتحكم المشغل بالطائرة، باستخدام جهاز التحكم عن بعد، ويذهب إلى الهدف، بالقرب من خط الاشتباكات.حلقت الطائرة المسيرة مسافة 12 كم من موقع الإطلاق إلى الهدف. أقصى مدى طيران لها 30 كم، وسرعتها 140 كم / ساعة. يمكن أن تحمل حمولات تصل إلى 5.5 كغ.
https://sputnikarabic.ae/20230618/قذيفة-كراسنوبول-تحرق-ليوبارد-وبرادلي-من-الضربة-الأولى-فيديو-1078229651.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية ترسل "سلاما" مميتا إلى معقل القوات الأوكرانية
تابعنا عبر
ضربت الطائرة المسيرة الانتحارية "بريفيت-82" (مرحبا ـ 82) خلال الاستخدام القتالي الأول معقل القوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حسب مكتب التصميم "أوكو".
كانت المسافة من موقع الإطلاق إلى المعقل المستهدف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو 12 كيلومترًا. استخدم الجيش تقنية "السيطرة".
قال مكتب التصميم لوسائل إعلام روسية: "هذا هو جهازنا الأول الذي استخدمناه لأغراض قتالية، وكان أول استخدام له ناجحًا".
وأكد مبتكرو الطائرة أن لها ميزة فريدة، وأن تقنية "السيطرة" نفسها تم تطويرها في "أوكو"، ولم يتم استخدامها من قبل. يمكن للمشغل الموجود في منطقة استخدام الطائرة المسيرة التحكم في الطائرة التي تم إطلاقها.
وفي الوقت نفسه، تحلق الطائرة في وضع الصمت اللاسلكي، أي لا يتم اكتشافها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية للعدو. علاوة على ذلك، يتحكم المشغل بالطائرة، باستخدام جهاز التحكم عن بعد، ويذهب إلى الهدف، بالقرب من خط الاشتباكات.
حلقت الطائرة المسيرة مسافة 12 كم من موقع الإطلاق إلى الهدف. أقصى مدى طيران لها 30 كم، وسرعتها 140 كم / ساعة. يمكن أن تحمل حمولات تصل إلى 5.5 كغ.