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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230618/المدفعية-الروسية--تدمر-مدرعات-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1078234865.html
المدفعية الروسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
دمرت وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع الأوكرانيين على محور زابوروجيه في منطقة العملية الخاصة. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T13:33+0000
2023-06-18T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع، لقطات للضربات الدقيقة المُنفّذة.ومن بين المعدات التي دُمرت دبابات وعربات قتال مشاة وناقلات جند مصفحة. تم ضبط إطلاق النار والسيطرة على إصابة الأهداف من قبل مشغلي الطائرات المسيرة الروسية.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم الأحد، تدمير مرابض المدفعية الأوكرانية ومراكز تجمع القوى العسكرية العاملة في أوكرانية في 237 نقطة.وذكرت الوزارة في بيان لها: "ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية الدمار بـ113 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 124 نقطة".
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رصد عسكري
رصد عسكري

المدفعية الروسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو

13:33 GMT 18.06.2023
© Sputnik . Vasiliy Batanovوحدة المدفعية المضادة للطائرات في مناورات الدفاع الجوي الروسية في إطار عملية تفتيش شاملة
وحدة المدفعية المضادة للطائرات في مناورات الدفاع الجوي الروسية في إطار عملية تفتيش شاملة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik . Vasiliy Batanov
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دمرت وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع الأوكرانيين على محور زابوروجيه في منطقة العملية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع، لقطات للضربات الدقيقة المُنفّذة.
ومن بين المعدات التي دُمرت دبابات وعربات قتال مشاة وناقلات جند مصفحة. تم ضبط إطلاق النار والسيطرة على إصابة الأهداف من قبل مشغلي الطائرات المسيرة الروسية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، اليوم الأحد، تدمير مرابض المدفعية الأوكرانية ومراكز تجمع القوى العسكرية العاملة في أوكرانية في 237 نقطة.
وذكرت الوزارة في بيان لها: "ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية الدمار بـ113 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 124 نقطة".
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