https://sputnikarabic.ae/20230618/بعد-فشل-ليوبارد-دبابات-تشالنجر-تظهر-بالقرب-من-الجبهة-لأول-مرة-فيديو-1078233974.html
بعد فشل "ليوبارد"... دبابات "تشالنجر" تظهر بالقرب من الجبهة لأول مرة... فيديو
بعد فشل "ليوبارد"... دبابات "تشالنجر" تظهر بالقرب من الجبهة لأول مرة... فيديو
نشر على الإنترنت مقطع فيديو لدبابات تشالنجر البريطانية التي رصدت بالقرب من خط المواجهة لأول مرة. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T12:12+0000
2023-06-18T12:12+0000
2023-06-18T12:17+0000
رصد عسكري
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تُظهر اللقطات كيف تتحرك دبابة بالقرب من الهياكل الدفاعية، ربما في منطقة ساحة التدريب في الخطوط الأمامية. ويعتقد أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستخدامها في هجوم مضاد بعد فشل دبابات ليوبارد الألمانية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أرسلت مجموعة من دبابات تشالنجر إلى كييف، في أوائل مايو/أيار. كما أرسلت لهم أكثر من ألف قذيفة لها، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بعد فشل "ليوبارد"... دبابات "تشالنجر" تظهر بالقرب من الجبهة لأول مرة... فيديو
12:12 GMT 18.06.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 18.06.2023) تابعنا عبر
نشر على الإنترنت مقطع فيديو لدبابات تشالنجر البريطانية التي رصدت بالقرب من خط المواجهة لأول مرة.
تُظهر اللقطات كيف تتحرك دبابة بالقرب من الهياكل الدفاعية، ربما في منطقة ساحة التدريب في الخطوط الأمامية. ويعتقد أن القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستخدامها في هجوم مضاد بعد فشل دبابات ليوبارد الألمانية، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أرسلت مجموعة من دبابات تشالنجر إلى كييف
، في أوائل مايو/أيار. كما أرسلت لهم أكثر من ألف قذيفة لها، بما في ذلك تلك التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.