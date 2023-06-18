https://sputnikarabic.ae/20230618/بوتين-السلطات-تحفز-الصناعة-العسكرية-لتطوير-الطائرات-المسيرة-1078233840.html
بوتين: السلطات تحفز الصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة
بوتين: السلطات تحفز الصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات الروسية تحفز، اليوم، الصناعة العسكرية لتطوير طائرات مسيرة. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T11:58+0000
2023-06-18T11:58+0000
2023-06-18T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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طلب الصحفي يفغيني بودوبني، خلال محادثة بين الرئيس والمراسلين العسكريين، والتي عرضت مقتطفاتها على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، المزيد من الحوافز للصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة.أجاب بوتين: "نحن نفعل ذلك".وتستخدم روسيا الطائرات المسيرة بنشاط في العملية العسكرية، فهي تساعد المدفعية في ضرب الأهداف بدقة، ويمكنها ضرب الهدف وتدميره، كما أنها تبحث عن الهدف وترسل إحدائياته وتلتقط فيديو صور حجم الأضرار الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230618/القوات-الروسية-ترسل-سلاما-مميتا-إلى-معقل-القوات-الأوكرانية-1078232210.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: السلطات تحفز الصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات الروسية تحفز، اليوم، الصناعة العسكرية لتطوير طائرات مسيرة.
طلب الصحفي يفغيني بودوبني، خلال محادثة بين الرئيس والمراسلين العسكريين، والتي عرضت مقتطفاتها على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، المزيد من الحوافز للصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة.
أجاب بوتين: "نحن نفعل ذلك".
وتستخدم روسيا الطائرات المسيرة بنشاط في العملية العسكرية، فهي تساعد المدفعية في ضرب الأهداف بدقة، ويمكنها ضرب الهدف وتدميره، كما أنها تبحث عن الهدف وترسل إحدائياته وتلتقط فيديو صور حجم الأضرار الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.