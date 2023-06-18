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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230618/بوتين-السلطات-تحفز-الصناعة-العسكرية-لتطوير-الطائرات-المسيرة-1078233840.html
بوتين: السلطات تحفز الصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة
بوتين: السلطات تحفز الصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات الروسية تحفز، اليوم، الصناعة العسكرية لتطوير طائرات مسيرة. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T11:58+0000
2023-06-18T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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طلب الصحفي يفغيني بودوبني، خلال محادثة بين الرئيس والمراسلين العسكريين، والتي عرضت مقتطفاتها على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، المزيد من الحوافز للصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة.أجاب بوتين: "نحن نفعل ذلك".وتستخدم روسيا الطائرات المسيرة بنشاط في العملية العسكرية، فهي تساعد المدفعية في ضرب الأهداف بدقة، ويمكنها ضرب الهدف وتدميره، كما أنها تبحث عن الهدف وترسل إحدائياته وتلتقط فيديو صور حجم الأضرار الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230618/القوات-الروسية-ترسل-سلاما-مميتا-إلى-معقل-القوات-الأوكرانية-1078232210.html
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روسيا

بوتين: السلطات تحفز الصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة

11:58 GMT 18.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوربوتين خلال افتتاح "آرميا 2022" الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة "باتريوت" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو
بوتين خلال افتتاح آرميا 2022 الدولي، للصناعات العسكرية والتعاون العسكري التقني في حديقة باتريوت في ضواحي العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطات الروسية تحفز، اليوم، الصناعة العسكرية لتطوير طائرات مسيرة.
طلب الصحفي يفغيني بودوبني، خلال محادثة بين الرئيس والمراسلين العسكريين، والتي عرضت مقتطفاتها على قناة "روسيا 1" التلفزيونية، المزيد من الحوافز للصناعة العسكرية لتطوير الطائرات المسيرة.
أجاب بوتين: "نحن نفعل ذلك".
وتستخدم روسيا الطائرات المسيرة بنشاط في العملية العسكرية، فهي تساعد المدفعية في ضرب الأهداف بدقة، ويمكنها ضرب الهدف وتدميره، كما أنها تبحث عن الهدف وترسل إحدائياته وتلتقط فيديو صور حجم الأضرار الأوكرانية.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية ترسل "سلاما" مميتا إلى معقل القوات الأوكرانية
07:26 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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