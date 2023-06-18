https://sputnikarabic.ae/20230618/بوتين-زالوجني-قد-يكون-خارج-أوكرانيا-1078232502.html
بوتين: زالوجني قد يكون خارج أوكرانيا
بوتين: زالوجني قد يكون خارج أوكرانيا
علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع المراسلين العسكريين، على سؤال حول مصير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بالقول إنه قد... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T09:05+0000
2023-06-18T09:05+0000
2023-06-18T09:10+0000
العالم
فلاديمير بوتين
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قال بوتين: "حسنًا ، يجب أن تسأله (زالوجني). لكن لهذا تحتاج إلى التحول إلى لغة أجنبية. يبدو لي أنه في الخارج. لكن قد أكون مخطئًا".هكذا أجاب بوتين عن سؤال أحد المراسلين الحربيين، الذي قال إن الحاضرين يعتقدون أن الرئيس يعرف مكان وجود القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.منذ فترة، توقف زالوجني عن الظهور علنا بعد سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الروسي على بعض المنشآت العسكرية في أوكرانيا.وقال ممثل مجموعة القرصنة "جوكر دونيتسك" لوكالة "سبوتنيك"، في 21 مايو/أيار، نقلاً عن مصادره في القوات المسلحة الأوكرانية، إن القائد العسكري خضع لعدة عمليات جراحية معقدة ويمكن أن يترك منصبه لأسباب صحية.أثيرت الأسئلة الأولى حول حالة زالوجني ومكان وجوده بعد أن أبلغ الناتو، في 10 مايو / أيار، أن زالوجني أخطر الحلف بأنه ليس باستطاعته التحدث إلى أعضاء اللجنة العسكرية للتحالف، حتى عبر رابط الفيديو.
https://sputnikarabic.ae/20230524/مصدر-لـسبوتنيك-إصابة-قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-زالوجني-جراء-ضربة-روسية-في-أوائل-مايو-1077389711.html
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العالم, فلاديمير بوتين
بوتين: زالوجني قد يكون خارج أوكرانيا
09:05 GMT 18.06.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 18.06.2023) تابعنا عبر
علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع المراسلين العسكريين، على سؤال حول مصير القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، بالقول إنه قد يكون خارج أوكرانيا، ونشر الصحفي بافيل زاروبين لقطات من الحدث على قناته على تلغرام.
قال بوتين: "حسنًا ، يجب أن تسأله (زالوجني). لكن لهذا تحتاج إلى التحول إلى لغة أجنبية. يبدو لي أنه في الخارج. لكن قد أكون مخطئًا".
هكذا أجاب بوتين عن سؤال أحد المراسلين الحربيين، الذي قال إن الحاضرين يعتقدون أن الرئيس يعرف مكان وجود القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.
منذ فترة، توقف زالوجني عن الظهور علنا بعد سلسلة من الضربات التي شنها الجيش الروسي على بعض المنشآت العسكرية في أوكرانيا.
وقال ممثل مجموعة القرصنة "جوكر دونيتسك" لوكالة "سبوتنيك"، في 21 مايو/أيار، نقلاً عن مصادره في القوات المسلحة الأوكرانية، إن القائد العسكري خضع لعدة عمليات جراحية معقدة ويمكن أن يترك منصبه لأسباب صحية.
أثيرت الأسئلة الأولى حول حالة زالوجني ومكان وجوده بعد أن أبلغ الناتو، في 10 مايو / أيار، أن زالوجني أخطر الحلف بأنه ليس باستطاعته التحدث إلى أعضاء اللجنة العسكرية للتحالف، حتى عبر رابط الفيديو.