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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230618/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1078229471.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T05:34+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:34 GMT 18.06.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:41 GMT 18.06.2023
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو
05:48 GMT
05:34 GMT 18.06.2023
إعلام: إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة
قال مسؤول إسرائيلي إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ رئيس البنتاغون لويد أوستن أن إسرائيل لن ترسل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.
05:33 GMT 18.06.2023
الدفاع: الطيران الروسي يقصف تجمعات للعدو في محور كوبيانسك
صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب) العقيد سيرغي زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الطيران الروسي في محور كوبيانسك قصف تجمعًا من القوى البشرية والآلية للقوات الأوكرانية بثمان ضربات صاروخية وقنابل.
05:33 GMT 18.06.2023
رامافوزا: مناقشة الأزمة في أوكرانيا سنواصلها في القمة الروسية الأفريقية المقبلة
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن القادة الأفارقة الذين شاركوا في مهمة بعثة السلام بشأن الصراع في أوكرانيا اتفقوا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مواصلة المناقشات في القمة الروسية الأفريقية.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:07 GMT - سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدث16 يونيو, 12:02 GMT
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