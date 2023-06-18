تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:41 GMT 18.06.2023
05:34 GMT 18.06.2023
قال مسؤول إسرائيلي إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ رئيس البنتاغون لويد أوستن أن إسرائيل لن ترسل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.
05:33 GMT 18.06.2023
صرح رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب) العقيد سيرغي زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الطيران الروسي في محور كوبيانسك قصف تجمعًا من القوى البشرية والآلية للقوات الأوكرانية بثمان ضربات صاروخية وقنابل.
05:33 GMT 18.06.2023
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن القادة الأفارقة الذين شاركوا في مهمة بعثة السلام بشأن الصراع في أوكرانيا اتفقوا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مواصلة المناقشات في القمة الروسية الأفريقية.