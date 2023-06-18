https://sputnikarabic.ae/20230618/تم-تدمير-الكثيرإعلام-أمريكي-يدرك-حقيقة-غير-سارة-حول-القوات-الأوكرانية-1078232338.html

"تم تدمير الكثير"...إعلام أمريكي يدرك حقيقة غير سارة حول القوات الأوكرانية

"تم تدمير الكثير"...إعلام أمريكي يدرك حقيقة غير سارة حول القوات الأوكرانية

سيكون من الصعب على القوات المسلحة الأوكرانية اختراق خط الدفاع الأول الروسي، لأن الأوكرانيين فقدوا كمية هائلة من المعدات الرئيسية، وفقًا لصحيفة أمريكية. 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T08:16+0000

2023-06-18T08:16+0000

2023-06-18T08:16+0000

العالم

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يقول المقال: "يقاتل الروس في مواقع معدة جيدًا وقد جمعوا كمية كافية من ذخيرة المدفعية، علاوة على ذلك، لديهم الكثير من الطائرات المسيرة".لم يحقق الهجوم الأوكراني، الذي توقعه المؤيدون الغربيون، سوى القليل من النجاح الكبير لكييف، على الرغم من أنه مستمر منذ أسبوعين حتى الآن، حيث يصعب على الأوكرانيين اختراق خطوط الدفاع الروسية، المحمية "ببحر من الألغام" وبالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة.يقول محللون عسكريون: "إنه أمر صعب حقًا. لقد تم تدمير الكثير من المعدات الأوكرانية المصممة لاختراق الدفاع، لذا فإن المرور بكل هذه الألغام سيكون تحديًا حقيقيًا. وهذا هو الخط الأول من التحصينات".وأشار المقال إلى أن هذا التهديد البري ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تتعرض لنيران مكثفة من مروحيات وطائرات مسيرة روسية، دون امتلاك القوة الجوية المناسبة لحمايتها.

https://sputnikarabic.ae/20230618/القوات-الروسية-ترسل-سلاما-مميتا-إلى-معقل-القوات-الأوكرانية-1078232210.html

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