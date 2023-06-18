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https://sputnikarabic.ae/20230618/حريق-مروع-يلتهم-200-متجر-في-أفغانستان-1078228699.html
حريق مروع يلتهم 200 متجر في أفغانستان
حريق مروع يلتهم 200 متجر في أفغانستان
قال رئيس نقابة الحرفيين في ولاية هيرات الأفغانية عبد الودود فايزاده، يوم السبت، إن حريقا التهم ما يقرب من 200 متجر في سوق كبير في الولاية الواقعة غربي... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T04:40+0000
2023-06-18T05:07+0000
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واندلع الحريق حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، في سوق قصر هيرات في الحي البلدي الثاني في مدينة هيرات، والتهم 200 متجر متنوع للملابس ومستحضرات التجميل مع خسائر قدرت بـ100 مليون أفغاني، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عبد اللطيف إنصاف، إن الحريق الذي اندلع إثر ماس كهربائي وقع منتصف ليل الجمعة، لكن رجال الإطفاء سيطروا عليه خلال ساعات.وقال المتحدث إن "الحريق لم يسفر عن قتلى أو جرحى لكنه تسبب بخسائر فادحة فى الممتلكات".
https://sputnikarabic.ae/20230608/قتلى-وجرحى-في-انفجار-داخل-مسجد-خلال-جنازة-نائب-حاكم-إقليم-شمالي-أفغاستان-1077875602.html
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أخبار أفغانستان اليوم, سوق, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, سوق, العالم

حريق مروع يلتهم 200 متجر في أفغانستان

04:40 GMT 18.06.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 18.06.2023)
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© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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قال رئيس نقابة الحرفيين في ولاية هيرات الأفغانية عبد الودود فايزاده، يوم السبت، إن حريقا التهم ما يقرب من 200 متجر في سوق كبير في الولاية الواقعة غربي أفغانستان.
واندلع الحريق حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، في سوق قصر هيرات في الحي البلدي الثاني في مدينة هيرات، والتهم 200 متجر متنوع للملابس ومستحضرات التجميل مع خسائر قدرت بـ100 مليون أفغاني، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عبد اللطيف إنصاف، إن الحريق الذي اندلع إثر ماس كهربائي وقع منتصف ليل الجمعة، لكن رجال الإطفاء سيطروا عليه خلال ساعات.
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وقال المتحدث إن "الحريق لم يسفر عن قتلى أو جرحى لكنه تسبب بخسائر فادحة فى الممتلكات".
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