https://sputnikarabic.ae/20230618/خبير-السلاح-النووي-التكتيكي-آخر-ورقة-في-يد-روسيا-إذا-تعرضت-للتهديد-داخل-أراضيها-1078235732.html
خبير: السلاح النووي التكتيكي آخر ورقة في يد روسيا إذا تعرضت للتهديد داخل أراضيها
خبير: السلاح النووي التكتيكي آخر ورقة في يد روسيا إذا تعرضت للتهديد داخل أراضيها
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T14:44+0000
2023-06-18T14:44+0000
2023-06-18T14:44+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: السلاح النووي التكتيكي أخر ورقة في يد روسيا إذا تعرضت للتهديد داخل أراضيها
خبير: السلاح النووي التكتيكي أخر ورقة في يد روسيا إذا تعرضت للتهديد داخل أراضيها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن موسكو تمتلك أسلحة نووية أكثر من الناتو وروسيا ملزمة بزيادة الانفاق الدفاعي. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:وزير الخارجية الأمريكي يزور بكين لتقليل التوتر وتجنب تصعيد عسكري بين الطرفين.عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان لشؤون عسكرية:الرئيس الجزائري يؤكد وجود شراكة استراتيجية كبيرة مع موسكو وتعاون عسكري ثنائي. وعن هذا الموضوع أضاف سلمان قائلا:إسرائيل تخطط لعملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية للضغط على السلطة. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الفلسطيني مدير مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: السلاح النووي التكتيكي آخر ورقة في يد روسيا إذا تعرضت للتهديد داخل أراضيها
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن موسكو تمتلك أسلحة نووية أكثر من الناتو وروسيا ملزمة بزيادة الانفاق الدفاعي. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج:
"إن الرئيس فلاديمير بوتين قدم رسالة واضحة وصريحة للغرب خاصة فيما يخص استعداد موسكو للتفاوض وهذه رسالة جيدة جدًا فهو يبحث عن السلام حتى وإن استمرت العملية العسكرية الخاصة، وفيما يخص الأسلحة النووية فلن يتم استخدامها بالكامل ولكن هناك احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية ونشر روسيا لهذه الأسلحة في بيلاروسيا بمثابة ردع للغرب، وتؤكد أن روسيا قادرة على الاستخدام ليس من أراضيها فقد بل حتى من بيلاروسيا، وأنها بالفعل ستلجأ إلى هذا السلاح كورقة أخيرة بيدها إذا تعرضت إلى التهديد داخل أراضيها".
وزير الخارجية الأمريكي يزور بكين لتقليل التوتر وتجنب تصعيد عسكري بين الطرفين.
عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان لشؤون عسكرية:
"تعتبر هذه الزيارة زيارة أعلى مسؤول أمريكي منذ عام 2018 وقد أجلت بسبب المنطاد الصيني، الولايات المتحدة تواجه الأن ما يسمى بتحدي القرن فالصين استطاعت أن تستحوذ على أكثر من 70% من حلفاء الولايات المتحدة وتعتمد على الدبلوماسية الهادئة، بذلك واستطاعت الصين أن تمد علاقات متينة مع روسيا وأصبحت هذه العلاقة علاقة وجودية للطرفين، وبشكل عام الزيارة تأتي في محاولة تقليل الأحتقان أو تقليل النزاع لأن الواقع يؤكد أن واشنطن وبكين تسيران بشكل متواز نحو نزاع عسكري".
الرئيس الجزائري يؤكد وجود شراكة استراتيجية كبيرة مع موسكو وتعاون عسكري ثنائي. وعن هذا الموضوع أضاف سلمان قائلا:
"الرئاسة الجزائرية اعتبرت هذه الزيارة هي زيارة دولة وبالنهاية كانت هناك اجتماعات كبيرة عبرت عن طريقة التناغم وأن العلاقة في حالة تطور مستمر وهناك شراكة قوية تجمع الطرفين والكل يعلم أن الجيش الجزائري حاليًا أحد أهم الجيوش بمنطقة الساحل الأفريقي وتسليحه هو روسي بنسبة 100% وكان هناك تأكيد من الجانب الجزائري أن الشراكة هي استراتيجية ولولا السلاح الروسي لما كانت هناك سيادة على الدولة".
إسرائيل تخطط لعملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية للضغط على السلطة. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الفلسطيني مدير مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون:
"تعتبر إسرائيل أن أحد أدوات كبح الانتفاضة والضغط على الشعب الفلسطيني هي الاعتقالات وسجون الاحتلال مليئة بالمعتقلين الفلسطينين والاعتقال هو بمثابة اغتيال نفسي ووجودي دون أن يكون هناك اغتيال جسدي، والاحتلال يريد من الأجهزة الأمنية أن تمارس هذه السياسة بمعنى يعتقل الفسطيني أخاه الفلسطيني، والضفة الغربية لها الأولوية من وجهة نظر حكومة إسرائيل المتطرفة وهي تنظر إليها على أنها جزء من إسرائيل".
التفاصيل في الملف الصوتي...