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https://sputnikarabic.ae/20230618/رسميا-موسيماني-مديرا-فنيا-لنادي-الوحدة-الإماراتي-1078229353.html
رسميا... موسيماني مديرا فنيا لنادي الوحدة الإماراتي
رسميا... موسيماني مديرا فنيا لنادي الوحدة الإماراتي
أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده الرسمي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T05:33+0000
2023-06-18T05:33+0000
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وقال نادي الوحدة الإماراتي في بيان إنه "أتم إجراءات التعاقد مع موسيماني لقيادة الفريق الأول".وأعرب مجلس الإدارة عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره.وكان موسيماني هو المدير الفني للنادي الأهلي، قبل رحيله وتوليه مسؤولية أهلي جدة السعودي.وحقق موسيماني العديد من الألقاب مع الأهلي المصري في مقدمتها دوري أبطال أفريقيا مرتين، كما نجح في الصعود مع أهلي جدة لدوري المحترفين السعودي.يذكر أن إدارة نادي الوحدة كانت قد أقالت المدرب الهولندي آرنو بويتنويغ، بعدما فشل في قيادة الفريق إلى لقب الدوري الإماراتي (أدنوك للمحترفين) الموسم الماضي، واكتفائه باحتلال المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي شباب أهلي دبي حامل اللقب.
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رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, منوعات, الأخبار

رسميا... موسيماني مديرا فنيا لنادي الوحدة الإماراتي

05:33 GMT 18.06.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIبيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي
بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده الرسمي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.
وقال نادي الوحدة الإماراتي في بيان إنه "أتم إجراءات التعاقد مع موسيماني لقيادة الفريق الأول".
وأعرب مجلس الإدارة عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي، وجماهيره.
وكان موسيماني هو المدير الفني للنادي الأهلي، قبل رحيله وتوليه مسؤولية أهلي جدة السعودي.
وحقق موسيماني العديد من الألقاب مع الأهلي المصري في مقدمتها دوري أبطال أفريقيا مرتين، كما نجح في الصعود مع أهلي جدة لدوري المحترفين السعودي.
يذكر أن إدارة نادي الوحدة كانت قد أقالت المدرب الهولندي آرنو بويتنويغ، بعدما فشل في قيادة الفريق إلى لقب الدوري الإماراتي (أدنوك للمحترفين) الموسم الماضي، واكتفائه باحتلال المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق 5 نقاط عن نادي شباب أهلي دبي حامل اللقب.
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