عربي
https://sputnikarabic.ae/20230618/سالدو-يوجه-الأنظار-نحو-تحرير-مدينة-خيرسون-1078234093.html
سالدو يوجه الأنظار نحو تحرير مدينة خيرسون
سالدو يوجه الأنظار نحو تحرير مدينة خيرسون
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن فرصة تحرير مركز المقاطعة (مدينة خيرسون) من القوات الأوكرانية واردة، بينما وصفها بأنها "مهمة صعبة". 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T12:44+0000
2023-06-18T12:44+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0d/1061149764_0:164:3151:1936_1920x0_80_0_0_9ce795814c48f007a070c132795cf69a.jpg
وكتب سالدو عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، للمرة الرابعة خلال القرنين ونصف القرن الماضيين، أصبحت خيرسون مرة أخرى نقطة رئيسية في تاريخ جنوب روسيا، مركز النضال من أجل نوفوروسيا (روسيا الجديدة).وأشار سالدو بمناسبة الذكرى الـ 245 لتأسيس المدينة إلى أن "الإمبراطورة كاترين الثانية أعطت الأمير غريغوري بوتيومكين مرسومًا رمزيًا بشأن بناء المدينة في 18 يونيو/ حزيران 1778".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحدـ أنه "على محور خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 جنديًا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "مستا بي" وآخر من طراز "غياتسينت".كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 123 بالقرب من قرية كيزوميس في مقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230615/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-نوفا-كاخوفكا-في-مقاطعة-خيرسون-1078160881.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0d/1061149764_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_c4934682f884b249b33336fc1e01a790.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

سالدو يوجه الأنظار نحو تحرير مدينة خيرسون

12:44 GMT 18.06.2023
© Sputnikدبابات روسية في ريف خيرسون
دبابات روسية في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن فرصة تحرير مركز المقاطعة (مدينة خيرسون) من القوات الأوكرانية واردة، بينما وصفها بأنها "مهمة صعبة".
وكتب سالدو عبر قناته على "تلغرام": "اليوم، للمرة الرابعة خلال القرنين ونصف القرن الماضيين، أصبحت خيرسون مرة أخرى نقطة رئيسية في تاريخ جنوب روسيا، مركز النضال من أجل نوفوروسيا (روسيا الجديدة).

نحن نواجه مهمة صعبة، ألا وهي انتزاع المدينة من أيدي أولئك الذين لا يستحقون تراثها، الدخلاء خدمة أعداء البشرية، اليوم لدينا كل الإمكانيات لتحقيق ذلك.

تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
15 يونيو, 22:02 GMT
وأشار سالدو بمناسبة الذكرى الـ 245 لتأسيس المدينة إلى أن "الإمبراطورة كاترين الثانية أعطت الأمير غريغوري بوتيومكين مرسومًا رمزيًا بشأن بناء المدينة في 18 يونيو/ حزيران 1778".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحدـ أنه "على محور خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 جنديًا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "مستا بي" وآخر من طراز "غياتسينت".
كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 123 بالقرب من قرية كيزوميس في مقاطعة خيرسون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:07 GMT - سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدث16 يونيو, 12:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала