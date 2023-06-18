https://sputnikarabic.ae/20230618/سعود-القحطاني-يظهر-لأول-مرة-منذ-الجدل-حول-مقتل-خاشقجي-فيديو-1078238389.html

سعود القحطاني يظهر لأول مرة منذ الجدل حول مقتل خاشقجي... فيديو

سعود القحطاني يظهر لأول مرة منذ الجدل حول مقتل خاشقجي... فيديو

ظهر المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في مدينة جدة غربي المملكة، وذلك لأول مرة منذ الجدل حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T16:55+0000

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ونشر سلطان العساكر، عبر حسابه على "تويتر"، فيديو هو الظهور الأول للمستشار سعود القحطاني، وهو يدخل إلى منزل خاله أحمد العبيكان، مبينا الترحيب الشديد للأخير في أثناء الزيارة.وغاب سعود القحطاني عن المشهد منذ الجدل حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد أن اتهمته تركيا مع سعوديين آخرين بالتورط في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.ووافقت محكمة العقوبات المشددة في إسطنبول، حينها لائحة الاتهام بحق 20 شخصا سعوديا، منهم سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات في المملكة، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.إلا أن النيابة العامة السعودية أعلنت في أواخر 2019، الحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، بعد إدانتهم بالمشاركة في قتله، إضافة إلى معاقبة 3 متهمين بعقوبات متفاوتة يصل مجملها إلى السجن 24 عاما، لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة، إلا أنها عادت وقررت تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأشخاص الخمسة إلى عقوبات بالسجن.وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على يد فريق أمني سعودي وهي القضية التي هزت الرأي العام الدولي.

https://sputnikarabic.ae/20210301/القحطاني-لا-حقائق-في-التقرير-الأمريكي-ومقتل-خاشقجي-خطأ-أرتكبته-بعض-الأشخاص-1048238340.html

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