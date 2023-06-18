https://sputnikarabic.ae/20230618/شويغو-يقلد-الأطباء-العسكريين-أوسمة-وميداليات-فيديو-1078232820.html
شويغو يقلد الأطباء العسكريين أوسمة وميداليات... فيديو
شويغو يقلد الأطباء العسكريين أوسمة وميداليات... فيديو
زار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يتلقون العلاج في مستشفى "فيشنفسكي"، ومنحهم أوسمة وميداليات، حسبما ذكرت وزارة... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T09:58+0000
2023-06-18T09:58+0000
2023-06-18T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بزيارة الأفراد العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يعالجون في المركز الوطني للبحوث الطبية للتكنولوجيات الطبية العالية - المستشفى العسكري المركزي "فيشنفسكي"، ومنحهم ميداليات وأوسمة".وأشار شويغو إلى أن جميع الحاصلين على ميداليات قد أدوا واجبهم العسكري على النحو المناسب، وشكرهم على خدمتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
شويغو يقلد الأطباء العسكريين أوسمة وميداليات... فيديو
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زار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يتلقون العلاج في مستشفى "فيشنفسكي"، ومنحهم أوسمة وميداليات، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: "قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بزيارة الأفراد العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يعالجون في المركز الوطني للبحوث الطبية للتكنولوجيات الطبية العالية - المستشفى العسكري المركزي "فيشنفسكي"، ومنحهم ميداليات وأوسمة".
وأشار شويغو إلى أن جميع الحاصلين على ميداليات قد أدوا واجبهم العسكري على النحو المناسب، وشكرهم على خدمتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.