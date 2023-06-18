عربي
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230618/شويغو-يقلد-الأطباء-العسكريين-أوسمة-وميداليات-فيديو-1078232820.html
شويغو يقلد الأطباء العسكريين أوسمة وميداليات... فيديو
شويغو يقلد الأطباء العسكريين أوسمة وميداليات... فيديو
زار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يتلقون العلاج في مستشفى "فيشنفسكي"، ومنحهم أوسمة وميداليات، حسبما ذكرت وزارة... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T09:58+0000
2023-06-18T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_0:10:1043:597_1920x0_80_0_0_7f0868f154ee8d794120e0e66e55d552.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بزيارة الأفراد العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يعالجون في المركز الوطني للبحوث الطبية للتكنولوجيات الطبية العالية - المستشفى العسكري المركزي "فيشنفسكي"، ومنحهم ميداليات وأوسمة".وأشار شويغو إلى أن جميع الحاصلين على ميداليات قد أدوا واجبهم العسكري على النحو المناسب، وشكرهم على خدمتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/18/1066789346_149:0:1006:643_1920x0_80_0_0_540c951683835f5bb05c2d1bb0a9d54c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

شويغو يقلد الأطباء العسكريين أوسمة وميداليات... فيديو

09:58 GMT 18.06.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
زار وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يتلقون العلاج في مستشفى "فيشنفسكي"، ومنحهم أوسمة وميداليات، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: "قام وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، بزيارة الأفراد العسكريين المشاركين في العملية الخاصة الذين يعالجون في المركز الوطني للبحوث الطبية للتكنولوجيات الطبية العالية - المستشفى العسكري المركزي "فيشنفسكي"، ومنحهم ميداليات وأوسمة".
وأشار شويغو إلى أن جميع الحاصلين على ميداليات قد أدوا واجبهم العسكري على النحو المناسب، وشكرهم على خدمتهم وتمنى لهم الشفاء العاجل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
دبابات الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:07 GMT - سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدث16 يونيو, 12:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала