https://sputnikarabic.ae/20230618/قذيفة-كراسنوبول-تحرق-ليوبارد-وبرادلي-من-الضربة-الأولى-فيديو-1078229651.html
قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو
قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو
تم نشر لقطات لتدمير دبابة "ليوبارد" ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" باستخدام قذيفة عالية الدقة "كراسنوبول". 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T05:48+0000
2023-06-18T05:48+0000
2023-06-18T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وهكذا، في "مجموعة" من أشرطة فيديو، تظهر الدبابات الألمانية المحطمة وعربات قتال المشاة الأمريكية. هذه هي الحالة الأولى لاستخدام قذيفة مدفعية موجهة ضدها تم تصويرها، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في السابق، تم تصوير ليوبارد وبرادلي تنفجران بالألغام، أو صاروخ مضاد للدبابات أو طائرات مسيرة انتحارية.القذيفة الموجهة من عيار 152 ملم أو 155 ملم "كراسنوبول" مصممة لتدمير الأهداف المدرعة والمنشآت العسكرية من الطلقة الأولى.يصل مدى الضربة إلى 30 كم. ويتم تسليح مدافع دي-20 و2إس3إم "أكاتسيا" و2إس19 "مستا-إس" و2أ65 "مستا-بي" بها.
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو
تابعنا عبر
تم نشر لقطات لتدمير دبابة "ليوبارد" ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" باستخدام قذيفة عالية الدقة "كراسنوبول".
وهكذا، في "مجموعة" من أشرطة فيديو، تظهر الدبابات الألمانية المحطمة وعربات قتال المشاة الأمريكية. هذه هي الحالة الأولى لاستخدام قذيفة مدفعية موجهة ضدها تم تصويرها، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في السابق، تم تصوير ليوبارد وبرادلي تنفجران بالألغام، أو صاروخ مضاد للدبابات أو طائرات مسيرة انتحارية.
القذيفة الموجهة من عيار 152 ملم أو 155 ملم "كراسنوبول" مصممة لتدمير الأهداف المدرعة
والمنشآت العسكرية من الطلقة الأولى.
يصل مدى الضربة إلى 30 كم. ويتم تسليح مدافع دي-20 و2إس3إم "أكاتسيا" و2إس19 "مستا-إس" و2أ65 "مستا-بي" بها.