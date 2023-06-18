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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230618/قذيفة-كراسنوبول-تحرق-ليوبارد-وبرادلي-من-الضربة-الأولى-فيديو-1078229651.html
قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو
قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو
تم نشر لقطات لتدمير دبابة "ليوبارد" ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" باستخدام قذيفة عالية الدقة "كراسنوبول". 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T05:48+0000
2023-06-18T05:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وهكذا، في "مجموعة" من أشرطة فيديو، تظهر الدبابات الألمانية المحطمة وعربات قتال المشاة الأمريكية. هذه هي الحالة الأولى لاستخدام قذيفة مدفعية موجهة ضدها تم تصويرها، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في السابق، تم تصوير ليوبارد وبرادلي تنفجران بالألغام، أو صاروخ مضاد للدبابات أو طائرات مسيرة انتحارية.القذيفة الموجهة من عيار 152 ملم أو 155 ملم "كراسنوبول" مصممة لتدمير الأهداف المدرعة والمنشآت العسكرية من الطلقة الأولى.يصل مدى الضربة إلى 30 كم. ويتم تسليح مدافع دي-20 و2إس3إم "أكاتسيا" و2إس19 "مستا-إس" و2أ65 "مستا-بي" بها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو

05:48 GMT 18.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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تم نشر لقطات لتدمير دبابة "ليوبارد" ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" باستخدام قذيفة عالية الدقة "كراسنوبول".
وهكذا، في "مجموعة" من أشرطة فيديو، تظهر الدبابات الألمانية المحطمة وعربات قتال المشاة الأمريكية. هذه هي الحالة الأولى لاستخدام قذيفة مدفعية موجهة ضدها تم تصويرها، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في السابق، تم تصوير ليوبارد وبرادلي تنفجران بالألغام، أو صاروخ مضاد للدبابات أو طائرات مسيرة انتحارية.
القذيفة الموجهة من عيار 152 ملم أو 155 ملم "كراسنوبول" مصممة لتدمير الأهداف المدرعة والمنشآت العسكرية من الطلقة الأولى.
يصل مدى الضربة إلى 30 كم. ويتم تسليح مدافع دي-20 و2إس3إم "أكاتسيا" و2إس19 "مستا-إس" و2أ65 "مستا-بي" بها.
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