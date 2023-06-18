https://sputnikarabic.ae/20230618/لافروف-ينتقد-قرار-ألمانيا-بتصنيف-روسيا-التهديد-الأكبر-لأمنها-1078234219.html
لافروف ينتقد قرار ألمانيا بتصنيف روسيا "التهديد الأكبر" لأمنها
لافروف ينتقد قرار ألمانيا بتصنيف روسيا "التهديد الأكبر" لأمنها
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قرار ألمانيا في استراتيجية أمنها القومي الجديدة، تصنيف روسيا باعتبارها التهديد الأكبر لأمنها، يجافي المنطق ومصالح... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T12:53+0000
2023-06-18T12:53+0000
2023-06-18T12:53+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في حديث لقناة "روسيا 1"، "يصعب التعليق على هذه التصرفات والبيانات والوثائق التي يتبناها ساسة ألمانيا، فهي ليست مبنية على المنطق ولا على مصالح ألمانيا والشعب الألماني".ووصفت وثيقة استراتيجية الأمن القومي الألمانية روسيا، بأنها "التهديد الأكبر للسلام والأمن في أوروبا ومنطقة الأطلسي".وجاء في الوثيقة، التي نشرتها الحكومة الألمانية، الأربعاء الماضي، أن "روسيا اليوم تشكل في المستقبل المنظور أكبر تهديد للسلام والأمن في المنطقة الأورو-أطلسية".واعتبرت الوثيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "نقطة تحول تاريخية في نظام السلام الأوروبي"، وتشكل تهديدا بشكل مباشر لأمن ألمانيا وحلفائها في الناتو.وأكدت الوثيقة أن ألمانيا تؤيد بقاء قنوات الحوار مفتوحة بين روسيا والحلف، مضيفة": "لا ألمانيا ولا حلف الناتو يسعيان إلى مواجهة مع روسيا، لكننا في الحلف مستعدون دائما وقادرون على الدفاع عن سيادة وحرية حلفائنا".وأشارت الوثيقة إلى أن ألمانيا ستواصل تقديم طائرات يمكنها حمل أسلحة نووية لحلف الناتو، مؤكدةً أهمية الأسلحة النووية لضمان الردع الضروري والموثوق في إطار حلف الناتو.واعتبرت الوثيقة أن "الصين تسعى إلى تحقيق التفوق الإقليمي وهو ما يتعارض مع المصالح والقيم الغربية".
https://sputnikarabic.ae/20230616/لافروف-هناك-محاولات-غربية-للضغط-على-دول-الخليج-لكنها-لم-تجد-نفعا-1078197036.html
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روسيا
لافروف ينتقد قرار ألمانيا بتصنيف روسيا "التهديد الأكبر" لأمنها
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قرار ألمانيا في استراتيجية أمنها القومي الجديدة، تصنيف روسيا باعتبارها التهديد الأكبر لأمنها، يجافي المنطق ومصالح برلين.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في حديث لقناة "روسيا 1"، "يصعب التعليق على هذه التصرفات والبيانات والوثائق التي يتبناها ساسة ألمانيا، فهي ليست مبنية على المنطق ولا على مصالح ألمانيا والشعب الألماني".
ووصفت وثيقة استراتيجية الأمن القومي الألمانية روسيا، بأنها "التهديد الأكبر للسلام والأمن في أوروبا ومنطقة الأطلسي".
وجاء في الوثيقة، التي نشرتها الحكومة الألمانية، الأربعاء الماضي، أن "روسيا اليوم تشكل في المستقبل المنظور أكبر تهديد للسلام والأمن في المنطقة الأورو-أطلسية".
واعتبرت الوثيقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "نقطة تحول تاريخية في نظام السلام الأوروبي"، وتشكل تهديدا بشكل مباشر لأمن ألمانيا وحلفائها في الناتو.
وأكدت الوثيقة أن ألمانيا تؤيد بقاء قنوات الحوار مفتوحة بين روسيا والحلف، مضيفة": "لا ألمانيا ولا حلف الناتو يسعيان إلى مواجهة مع روسيا، لكننا في الحلف مستعدون دائما وقادرون على الدفاع عن سيادة وحرية حلفائنا".
وأشارت الوثيقة إلى أن ألمانيا ستواصل تقديم طائرات يمكنها حمل أسلحة نووية لحلف الناتو، مؤكدةً أهمية الأسلحة النووية لضمان الردع الضروري والموثوق في إطار حلف الناتو.
واعتبرت الوثيقة أن "الصين تسعى إلى تحقيق التفوق الإقليمي وهو ما يتعارض مع المصالح والقيم الغربية".