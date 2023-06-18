https://sputnikarabic.ae/20230618/مراكب-الموت-تقتل-أحلام-المهاجرين-اختراقات-غير-مضمونة-مقابل-أموال-طائلة--1078234562.html
مراكب الموت تقتل أحلام المهاجرين... اختراقات غير مضمونة مقابل أموال طائلة
مراكب الموت تقتل أحلام المهاجرين... اختراقات غير مضمونة مقابل أموال طائلة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: عصابات الهجرة غير الشرعية وضحايا مراكب الموت، شاب جزائري يتزوج من امرأتين في ليلة واحدة، رجل... 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T12:59+0000
2023-06-18T12:59+0000
2023-06-18T12:59+0000
راديو
صدى الحياة
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مراكب الموت تقتل أحلام المهاجرين... اختراقات غير مضمونة مقابل أموال طائلة
مراكب الموت تقتل أحلام المهاجرين... اختراقات غير مضمونة مقابل أموال طائلة
عصابات الهجرة غير الشرعية وضحايا مراكب الموتعلى أمل بداية حياة جديدة والحصول على وظيفة وعيش كريم في دول أوروبية، يدفع آلاف الشباب والعائلات، آلاف الدولارات لركوب قوارب توصلهم إلى وجهات اعتقدوا أنها باب شاطئ أمان وبداية لحلم جديد. وتتكرر المأساة في كل مرة، حين نسمع بغرق مراكب تقلّ في كل مرة ضحايا جدد، لتنتهي أحلامهم في أعماق البحر.حول هذا الموضوع، قال الأستاذ عمّار علي حسن، الباحث المصري في علم الاجتماع السياسي، لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الأستاذ حسن إلى أنه اليوم وفي ظل عدم الأمان والسلم في بعض الأوطان، يصعب مواجهة ومحاربة هذه الظاهرة، وقال لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
مراكب الموت تقتل أحلام المهاجرين... اختراقات غير مضمونة مقابل أموال طائلة
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: عصابات الهجرة غير الشرعية وضحايا مراكب الموت، شاب جزائري يتزوج من امرأتين في ليلة واحدة، رجل أردني يفاجئ زوجته بهدية بقيمة 12 ألف دولار، شاكيرا ترتبط ببطل العالم سبع مرات، حدث فلكي نادر يمكن مشاهدته بالعين، هل يمكن للجسم أن يتسمم من أشعة الشمس؟.
عصابات الهجرة غير الشرعية وضحايا مراكب الموت
على أمل بداية حياة جديدة والحصول على وظيفة وعيش كريم في دول أوروبية، يدفع آلاف الشباب والعائلات، آلاف الدولارات لركوب قوارب توصلهم إلى وجهات اعتقدوا أنها باب شاطئ أمان وبداية لحلم جديد. وتتكرر المأساة في كل مرة، حين نسمع بغرق مراكب تقلّ في كل مرة ضحايا جدد، لتنتهي أحلامهم في أعماق البحر.
حول هذا الموضوع، قال الأستاذ عمّار علي حسن، الباحث المصري في علم الاجتماع السياسي، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ الفساد في موضوع عصابات الهجرة غير الشرعية على الناحيتين، فهي عصابات دولية، ليست موجودة في جنوب المتوسط فقط، بل في شمال المتوسط أيضا، لأنه في النهاية هذه المراكب تحط في أماكن محددة على الشواطئ الأوروبية، وهذه الشواطئ قطعا لا يستطيع هؤلاء أن يصلوا على هذا النحو دون تريتب ما على هذا المسار".
وأشار الأستاذ حسن إلى أنه اليوم وفي ظل عدم الأمان والسلم في بعض الأوطان، يصعب مواجهة ومحاربة هذه الظاهرة، وقال لبرنامجنا:
"إن محاربة هذه الظاهرة يتم فقط بالتعاون مع السلطات الأمنية في جنوب المتوسط، وهذا لن يتم إلّا في إطار تنسيق دولي أمني على مستوى عالي، ولكن ستظل الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة غير الشرعية قائمة، فالدول الأوروبية غير مسؤولة عن أسبابها، والأفضل تهيئة الظروف وحياة كريمة للبشر، فالبعض يفر قهرا أو كبتا أوغيضا أوسعيا وراء الرزق، وآخرون يفر نتيجة انسداد الأفق في بلاده".
التفاصيل في الملف الصوتي...