https://sputnikarabic.ae/20230618/مراكب-الموت-تقتل-أحلام-المهاجرين-اختراقات-غير-مضمونة-مقابل-أموال-طائلة--1078234562.html

مراكب الموت تقتل أحلام المهاجرين... اختراقات غير مضمونة مقابل أموال طائلة

مراكب الموت تقتل أحلام المهاجرين... اختراقات غير مضمونة مقابل أموال طائلة

تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: عصابات الهجرة غير الشرعية وضحايا مراكب الموت، شاب جزائري يتزوج من امرأتين في ليلة واحدة، رجل... 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T12:59+0000

2023-06-18T12:59+0000

2023-06-18T12:59+0000

راديو

صدى الحياة

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مراكب الموت تقتل أحلام المهاجرين... اختراقات غير مضمونة مقابل أموال طائلة مراكب الموت تقتل أحلام المهاجرين... اختراقات غير مضمونة مقابل أموال طائلة

عصابات الهجرة غير الشرعية وضحايا مراكب الموتعلى أمل بداية حياة جديدة والحصول على وظيفة وعيش كريم في دول أوروبية، يدفع آلاف الشباب والعائلات، آلاف الدولارات لركوب قوارب توصلهم إلى وجهات اعتقدوا أنها باب شاطئ أمان وبداية لحلم جديد. وتتكرر المأساة في كل مرة، حين نسمع بغرق مراكب تقلّ في كل مرة ضحايا جدد، لتنتهي أحلامهم في أعماق البحر.حول هذا الموضوع، قال الأستاذ عمّار علي حسن، الباحث المصري في علم الاجتماع السياسي، لبرنامج "صدى الحياة":وأشار الأستاذ حسن إلى أنه اليوم وفي ظل عدم الأمان والسلم في بعض الأوطان، يصعب مواجهة ومحاربة هذه الظاهرة، وقال لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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