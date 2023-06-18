https://sputnikarabic.ae/20230618/نتنياهو-يؤكد-مجددا-عزم-بلاده-منع-إيران-من-تطوير-أسلحة-نووية-1078239725.html

نتنياهو يؤكد مجددا عزم بلاده منع إيران من "تطوير أسلحة نووية"

نتنياهو يؤكد مجددا عزم بلاده منع إيران من "تطوير أسلحة نووية"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، مجددا عزم بلاده على "منع إيران من تطوير أسلحة نووية". 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T18:43+0000

2023-06-18T18:43+0000

2023-06-18T18:43+0000

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وخلال قيامه بجولة في معرض الوسائل والقدرات المتقدمة في مجالات الدفاع والهجوم، قال نتنياهو، "أتواجد هنا في زيارة إلى مقر الصناعات الجوية حيث آخذ انطباعا رائعا من الوسائل الدفاعية والوسائل الهجومية التي نقوم بتطويرها هنا".وأضاف: أن "اعتراض إسرائيل الحازم على منع تطوير إيران لأسلحة نووية، ساهم على العودة إلى الاتفاقية الأصلية في القرار الأمريكي بالامتناع عن القيام بذلك. وقد أوضحنا لأصدقائنا الأمريكيين أن التوافقات المحدودة غير مقبولة بالنسبة لنا أيضا".وتابع نتنياهو: "على كل حال، كما أوضح لهم وأوضح للعالم وسأوضح هنا مجددا، سنقوم بكل ما يلزم في سبيل الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا في مواجهة أي تهديد كان".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم، أن حكومته تعارض أي تفاهمات محدودة أو اتفاق مصغر مع إيران، بشأن برنامجها النووي.وقال نتنياهو، خلال جلسة مجلس الوزراء إن "إسرائيل تعمل على منع التسلح النووي لإيران، وتعارض الاتفاق الذي توصلت إليه القوى الدولية معها في هذا الشأن عام 2015"، مشددا على أن "موقف إسرائيل في هذا الصدد أسهم في عدم العودة إلى ذلك الاتفاق".وأكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أمس السبت، أن "تل أبيب لا ترى الصفقة المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأنها تشكل خطرا حقيقيا".وقال هنغبي في لقاء مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن "الولايات المتحدة لا تعمل من أجلنا؛ عندما تتعارض المصالح، لا يجب أن نتوقع أن تدعمنا الولايات المتحدة تلقائيًا في جميع الحالات".وأضاف أن "التخصيب الذي يزيد عن 60% سيكون بيانا واضحا بأن تخصيب اليورانيوم هو لأغراض التسليح"، متابعا: "لقد مرت إيران في لحظة وجيزة عبرت فيها مستوى 60%، وشرحوها للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعالم باعتباره خللًا محليًا وليس سياسة. وفي الواقع لم يسمح لهم هذا بتجميع المواد".

https://sputnikarabic.ae/20230618/نتنياهو-إسرائيل-تعارض-أي-تفاهمات-محدودة-أو-اتفاق-مصغر-مع-إيران-بشأن-برنامجها-النووي-1078235952.html

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