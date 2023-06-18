https://sputnikarabic.ae/20230618/هل-ينضم-العراق-إلى-مجلس-التعاون-الخليجي-قريبا-1078237985.html

هل ينضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي قريبا؟

هل ينضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي قريبا؟

وصلت العلاقات بين العراق ودول الخليج والدول العربية خلال الفترة الماضية إلى مستويات عالية من التنسيق والتعاون العملي، سواء في القضايا السياسية أو الاقتصادية،... 18.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-18T16:41+0000

2023-06-18T16:41+0000

2023-06-18T16:41+0000

العراق

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103890/95/1038909547_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ddd1baceaa21e34d5927dda1518be68c.jpg

ويرى مراقبون أن مطالبة العراق الانضمام للمجلس الخليجي ليست حديثة، بل ربما تزامنت مع إنشاء المجلس، لكن الظروف الإقليمية والدولية واستهداف العراق وسنوات الحرب أعاقت تنفيذ المطلب، تلا ذلك حرب الكويت وتداعياتها واحتلال العراق، لكن على ما يبدو أن العراق يسير في طريق تطبيب الجراج ووضع مواثيق وأدوات تربطه جيدا مع دول الخليج والدول العربية تحقق مصالح الجميع.والسؤال هل تتحقق المطالبات العراقية بالانضمام لمجلس التعاون الخليجي ..أم أن هناك عقبات لا تزال تمثل عائقا أمام تلك الخطوة؟بداية يقول إياد العناز، المحلل السياسي العراقي، إن "العلاقات العراقية -الخليجية في الوقت الحاضر تتسم بأبعاد اقتصادية واستثمارات مالية وتنسيق عالي في مجال الطاقة ومنها النفط والغاز".تطور ميدانيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، بلا شك أن ما يجري على الساحة هو تطور ميداني واضح، يهتم بالمصالح المشتركة وتدعيم التعاون الاقتصادي لأهمية العراق، كونه أحد مؤسسي منظمة الأوبك ويمتلك ثاني احتياطي عالمي من النفط، وتبرز المكانة الحيوية الاقتصادية للعراق كونه يمثل عمقا استراتيجيا لطرق المواصلات والنقل البري والربط السككي الذي يوصل منطقة الخليج العربية بأوروبا عبر الأراضي التركية.الشراكة الاقتصاديةوأشار العناز إلى أن، حصة الشركة القطرية في مشروع الغاز المتكامل أصبحت 25 في المائة مقابل 30 في المئة للعراق ونسبة 45 في المئة للشركة الفرنسية، هذه التطورات تساهم في دعم المجالات الحيوية في البنى التحتية للعراق.لم يحن بعدويرى العناز أن "موضوع دخول العراق إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي لم يحن أوانه الآن، وهناك العديد من التبعيات والإجراءات التي لم تحدث على أرض الميدان، وأن الجانب الاقتصادي لا يزال هو المحور الرئيسي في طبيعة العلاقات بين العراق ودول المجلس الخليجي العربي".ضرورة استراتيجيةمن جانبه يقول عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، العراق بلد عربي يحتضن عدة مكونات أخرى تعيش منذ مئات السنين ضمن فسيفساء جميلة تعكس التنوع الحقيقي لبلاد الرافدين، تتعايش بسلام ووئام ضمن وطن واحد عكس الحضارة العراقية الممتدة جذورها من سبعة آلاف عام قبل الميلاد.وأكد النايل أن مصلحة أي حكومة أو سلطة في العراق بغض النظر عن موقفنا المناهض لشكل تأسيسها أن تذهب إلى إكمال انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي، ولا سيما أن رغبة دول الخليج واضحة جدا، سواء من خلال الدعم أو الزيارات أو المشاريع الكبرى التي يتم السعي إلى تحقيقها سواء مشروع الشام أو المشاريع القطرية والسعودية.الانتفاخ الخليجيوأشار عضو الميثاق الوطني إلى أنه من المعلوم أن لا يوجد أي تدخل سلبي من دول الخليج بالشأن العراقي، وبالتأكيد يأتي الانتفاخ الخليجي أخيرا على العراق بعد انفتاحهم على روسيا والصين، مما يجعل أهمية تعدد الأقطاب في العالم بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية خيارا مهما في حرية التعامل وفق المصالح الوطنية لكل وطن.عراقيل مفتعلةوأوضح النايل أن هناك عراقيل مفتعلة تحاول تأخير انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي والانفتاح نحو البلدان الشقيقة العربية لعدة أسباب أهمها: أن إيران بعدما سيطرت على مفاصل سياسية وأمنية واقتصادية في العراق لصالحها لا تريد التفريط بهذه المكتسبات، وتعد التقارب العربي الخليجي مع العراق يهدد مصالحها، وحلفائها داخل العراق يفتعلون أشياء كمظاهرات ضد السعودية بشكل متكرر أو تهديدات تطلق نحو الخليج لإبقاء الحال بإبعاد العراق عن محيطه الخليجي.ولفت النايل إلى أن "تلك القوى السياسية التي ترغب في إبقاء العراق بعيدا عن محيطه العربي تمتلك السلاح ومراكز مهمة بالحكومات داخل العراق، وتحاول تمرير أجندتها الطائفية المقيتة، كما أن هناك أصوات تحاول عرقلة هذا المشروع بحجة أن العراق ليس عربيا، وهذا يتنافى مع حقيقة ذلك وليس صحيحا".ومجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.وطالب العراق بالانضمام مع إنشاء المجلس نفسه عام 1981، وكانت العلاقات بين العراق والخليج في هذه الفترة على مستوى جيد بسبب الحرب العراقية الإيرانية.وتوقفت المطالبات مع تصاعد الخلافات الخليجية العراقية في ظل حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والتي وصلت إلى ذروتها مع الحرب العراقية على الكويت.وفي 2008 طالب وزير الدفاع الأمريكي (وقتها) روبرت جيتس دول الخليج العربية بضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي، وقال الوزير أمام كبار مسؤولي الدفاع في عدد من دول الخليج والشرق الاوسط أن "دعم دول الخليج للعراق سيساعد على احتواء طموحات إيران"، وأكد على أن دول الخليج عليها أن تفكر في السماح للعراق بالانضمام إلى منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، وأن تساعد بغداد عن طريق تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتطوير جهود ضبط الحدود.وفي تقرير سابق لصحيفة "الوسط" حدد فوائد انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي، ومنها أن مجلس التعاون سيصبح قوة اقتصادية هائلة في ظل وجود اثنتين من دول أعضائه (السعودية والعراق) تملكان أكبر احتياطيات النفط في العالم، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يمثل ثقلا اقتصاديا هائلا، وقوة مالية كبيرة تستطيع دول المجلس أن توظفها في أغراض سياسية كثيرة، ومنها حل الصراع العربي - الإسرائيلي، ومحاربة الإرهاب.وأكد التقرير أن انضمام العراق سيقوي مجلس التعاون ولن يضعفه، فالعراق عندما ينضم، لن يكون طامعا في مال الدول الأعضاء. كما أنه لن يهدف إلى فك ضائقته المالية أو فتح أسواق الخليج للعمالة العراقية، بل سيحصل العكس؛ فلربما تستفيد الدول الأعضاء اقتصاديا من هذا الانضمام أكثر، إذ ستجد رؤوس الأموال الخليجية سوقا كبيرة كسوق العراق تستثمر فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230611/مجلس-التعاون-الخليجي-يؤكد-أهمية-دعم-كافة-الجهود-الرامية-إلى-مساعدة-سوريا-على-تجاوز-أزمتها-1078006506.html

https://sputnikarabic.ae/20230615/أمير-قطر-يعلن-من-بغداد-نعتزم-استثمار-5-ملايين-دولار-في-عدد-من-القطاعات-في-العراق-1078157910.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري