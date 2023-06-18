https://sputnikarabic.ae/20230618/وزير-الخاجية-الصيني-العلاقات-بين-الصين-وأمريكا-في-أدنى-مستوياتها--عاجل-1078236904.html
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها
أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانغ أن "تايوان هي القضية الرئيسية في العلاقات الصينية الأمريكية وتشكل الخطر الأكبر عليها". 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T15:38+0000
2023-06-18T15:38+0000
2023-06-18T15:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وقال جانغ في اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أدنى مستوى لها بما يتعارض مع مصالح كلا البلدين".كما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان أن "وزير الخارجية الأمريكي أجرى مفاوضات موضوعية وبناءة مع نظيره الصيني في بكين".وأفاد البيان، "بدعوة وزير الخارجية للوزير الصيني إلى واشنطن لمواصلة المناقشات، واتفقا على تحديد موعد زيارة متبادلة في وقت مناسب للطرفين".
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها
15:38 GMT 18.06.2023 (تم التحديث: 15:54 GMT 18.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانغ أن "تايوان هي القضية الرئيسية في العلاقات الصينية الأمريكية وتشكل الخطر الأكبر عليها".
وقال جانغ في اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في أدنى مستوى لها بما يتعارض مع مصالح كلا البلدين".
كما أعلنت الخارجية الأمريكية في بيان أن "وزير الخارجية الأمريكي أجرى مفاوضات موضوعية وبناءة مع نظيره الصيني في بكين".
بلينكن أكد لنظيره الصيني أن الولايات المتحدة ستستمر في حماية مصالحها وقيمها ودعاه لزيارة واشنطن لمواصلة الحوار دعاه فيه لزيارة واشنطن لمواصلة الحوار.
وأفاد البيان، "بدعوة وزير الخارجية للوزير الصيني إلى واشنطن لمواصلة المناقشات، واتفقا على تحديد موعد زيارة متبادلة في وقت مناسب للطرفين".