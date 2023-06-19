https://sputnikarabic.ae/20230619/أكثر-من-10-آلاف-شخص-عبروا-المانش-إلى-بريطانيا-منذ-بداية-2023-1078247281.html
أكثر من 10 آلاف شخص عبروا المانش إلى بريطانيا منذ بداية 2023
أكثر من 10 آلاف شخص عبروا المانش إلى بريطانيا منذ بداية 2023
رُصد عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر عبر قناة المانش منذ بداية عام 2023، حيث استخدموا زوارق صغيرة للوصول إلى المملكة المتحدة. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T08:06+0000
2023-06-19T08:06+0000
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ونشرت وزارة الداخلية البريطانية أرقامًا تبين ذلك، يوم أمس الأحد، مؤكدة جهود الحكومة البريطانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقا لوسائل إعلام إنجليزية.في يوم السبت وحده، وصلت 7 قوارب تقل 374 شخصًا إلى السواحل البريطانية، وهذا يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا عبر القناة الخطرة، منذ بداية العام، إلى 10139 شخصًا، وفقًا لتقرير يومي صادر عن الحكومة البريطانية.وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الرقم أقل من الملاحظ في الفترة نفسها من العام الماضي.ومع ذلك، بعد فترة من الظروف الجوية السيئة، شهدت عمليات العبور زيادة حادة في الأيام الأخيرة بسبب تحسن الأحوال الجوية، حيث وصل أكثر من 2500 شخص إلى السواحل البريطانية، في الفترة بين 10 و17 يونيو/ حزيران.وخلال عام 2022 بأكمله، تم تسجيل أكثر من 45 ألف حالة عبور، وهو رقم قياسي.وتستمر حكومة المحافظين في تشديد سياستها لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، إذ تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية من بين أولوياتها منذ سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230319/المملكة-المتحدة-ورواندا-توسعان-الشراكة-بشأن-اتفاقية-الهجرة-1074900955.html
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بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أكثر من 10 آلاف شخص عبروا المانش إلى بريطانيا منذ بداية 2023
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رُصد عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر عبر قناة المانش منذ بداية عام 2023، حيث استخدموا زوارق صغيرة للوصول إلى المملكة المتحدة.
ونشرت وزارة الداخلية البريطانية أرقامًا تبين ذلك، يوم أمس الأحد، مؤكدة جهود الحكومة البريطانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفقا لوسائل إعلام إنجليزية.
في يوم السبت وحده، وصلت 7 قوارب تقل 374 شخصًا إلى السواحل البريطانية
، وهذا يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا عبر القناة الخطرة، منذ بداية العام، إلى 10139 شخصًا، وفقًا لتقرير يومي صادر عن الحكومة البريطانية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الرقم أقل من الملاحظ في الفترة نفسها من العام الماضي.
ومع ذلك، بعد فترة من الظروف الجوية السيئة، شهدت عمليات العبور زيادة حادة في الأيام الأخيرة بسبب تحسن الأحوال الجوية، حيث وصل أكثر من 2500 شخص إلى السواحل البريطانية، في الفترة بين 10 و17 يونيو/ حزيران.
وخلال عام 2022 بأكمله، تم تسجيل أكثر من 45 ألف حالة عبور، وهو رقم قياسي.
وتستمر حكومة المحافظين في تشديد سياستها لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين
، إذ تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية من بين أولوياتها منذ سنوات.