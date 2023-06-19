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https://sputnikarabic.ae/20230619/أنس-جابر-عربية-حجزت-بمضربها-مقعدا-في-العالمية-1078268091.html
أنس جابر... عربية حجزت بمضربها مقعدا في العالمية
أنس جابر... عربية حجزت بمضربها مقعدا في العالمية
حققت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، العديد من الإنجازات والبطولات آخرها عندما أصبحت، في أبريل/ نيسان الماضي، أول لاعبة عربية في التاريخ تتوج بلقب تشارلستون. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T14:01+0000
2023-06-19T14:01+0000
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كما أصبحت ثاني لاعبة أفريقية تفوز باللقب بعد لاعبة جنوب أفريقيا أماندا كوتزر التي فازت بنسخة عام 1998، وفيما يلي نعرض أبرز ملامح مسيرتها الرياضية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أنس جابر... عربية حجزت بمضربها مقعدا في العالمية

14:01 GMT 19.06.2023
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حققت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، العديد من الإنجازات والبطولات آخرها عندما أصبحت، في أبريل/ نيسان الماضي، أول لاعبة عربية في التاريخ تتوج بلقب تشارلستون.
كما أصبحت ثاني لاعبة أفريقية تفوز باللقب بعد لاعبة جنوب أفريقيا أماندا كوتزر التي فازت بنسخة عام 1998، وفيما يلي نعرض أبرز ملامح مسيرتها الرياضية.
أنس جابر... عربية حجزت بمضربها مقعدا في العالمية - سبوتنيك عربي
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