https://sputnikarabic.ae/20230619/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-المفترس-الروسي-الخارق-1078247419.html
إعلام أمريكي يتحدث عن "المفترس الروسي الخارق"
إعلام أمريكي يتحدث عن "المفترس الروسي الخارق"
نجحت المروحية الروسية كا - 52 "التمساح" في شن ضربات على وحدات ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T08:10+0000
2023-06-19T08:10+0000
2023-06-19T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا للصحفي الأمريكي بيتر سيتشو: "يقوم الطيارون الروس بتكييف مهاراتهم في "الصيد"، ويظل "التمساح" مفترسًا خارقا يُخشى منه في ساحة المعركة".وأضاف: "يوجد نسخ من المروحية مجهزة بكاميرا أمامية تعمل بالأشعة تحت الحمراء مثبتة في المقدمة للاستهداف".مروحية كا-52 الروسية هي مروحية هجومية مدججة بالسلاح بمقعدين، مصممة للهجمات الهجومية والاستطلاع وحماية المنشآت العسكرية المهمة.وهي مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، ويمكنها حمل عدة أطنان من القذائف والصواريخ.
https://sputnikarabic.ae/20230615/صواريخ-كا-52-روسية-تدمر-دبابات-أوكرانية-فيديو-1078145921.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام أمريكي يتحدث عن "المفترس الروسي الخارق"
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نجحت المروحية الروسية كا - 52 "التمساح" في شن ضربات على وحدات ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفقًا للصحفي الأمريكي بيتر سيتشو: "يقوم الطيارون الروس بتكييف مهاراتهم في "الصيد"، ويظل "التمساح" مفترسًا خارقا يُخشى منه في ساحة المعركة".
وأضاف: "يوجد نسخ من المروحية مجهزة بكاميرا أمامية تعمل بالأشعة تحت الحمراء مثبتة في المقدمة للاستهداف".
مروحية كا-52 الروسية هي مروحية هجومية مدججة بالسلاح
بمقعدين، مصممة للهجمات الهجومية والاستطلاع وحماية المنشآت العسكرية المهمة.
وهي مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، ويمكنها حمل عدة أطنان من القذائف والصواريخ.