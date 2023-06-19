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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-المفترس-الروسي-الخارق-1078247419.html
إعلام أمريكي يتحدث عن "المفترس الروسي الخارق"
إعلام أمريكي يتحدث عن "المفترس الروسي الخارق"
نجحت المروحية الروسية كا - 52 "التمساح" في شن ضربات على وحدات ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T08:10+0000
2023-06-19T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفقًا للصحفي الأمريكي بيتر سيتشو: "يقوم الطيارون الروس بتكييف مهاراتهم في "الصيد"، ويظل "التمساح" مفترسًا خارقا يُخشى منه في ساحة المعركة".وأضاف: "يوجد نسخ من المروحية مجهزة بكاميرا أمامية تعمل بالأشعة تحت الحمراء مثبتة في المقدمة للاستهداف".مروحية كا-52 الروسية هي مروحية هجومية مدججة بالسلاح بمقعدين، مصممة للهجمات الهجومية والاستطلاع وحماية المنشآت العسكرية المهمة.وهي مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، ويمكنها حمل عدة أطنان من القذائف والصواريخ.
https://sputnikarabic.ae/20230615/صواريخ-كا-52-روسية-تدمر-دبابات-أوكرانية-فيديو-1078145921.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام أمريكي يتحدث عن "المفترس الروسي الخارق"

08:10 GMT 19.06.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
مروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
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نجحت المروحية الروسية كا - 52 "التمساح" في شن ضربات على وحدات ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفقًا للصحفي الأمريكي بيتر سيتشو: "يقوم الطيارون الروس بتكييف مهاراتهم في "الصيد"، ويظل "التمساح" مفترسًا خارقا يُخشى منه في ساحة المعركة".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ "كا-52" روسية تدمر دبابات أوكرانية... فيديو
15 يونيو, 13:39 GMT
وأضاف: "يوجد نسخ من المروحية مجهزة بكاميرا أمامية تعمل بالأشعة تحت الحمراء مثبتة في المقدمة للاستهداف".
مروحية كا-52 الروسية هي مروحية هجومية مدججة بالسلاح بمقعدين، مصممة للهجمات الهجومية والاستطلاع وحماية المنشآت العسكرية المهمة.
وهي مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، ويمكنها حمل عدة أطنان من القذائف والصواريخ.
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