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https://sputnikarabic.ae/20230619/إعلام-أوكرانيا-قد-تحصل-على-دبابات-ميركافا-الإسرائيلية-1078241537.html
إعلام: أوكرانيا قد تحصل على دبابات "ميركافا" الإسرائيلية
إعلام: أوكرانيا قد تحصل على دبابات "ميركافا" الإسرائيلية
يعتقد خبير عسكري بولندي لم يذكر اسمه، أن أوكرانيا وبولندا يمكنهما الحصول على مجموعة كبيرة من دبابات "ميركافا" الإسرائيلية التي تم إيقاف تشغيلها. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T04:30+0000
2023-06-19T05:19+0000
العالم
رصد عسكري
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وبحسب بوابة "واللا"، يمكن لإسرائيل أن تبدأ مفاوضات بشأن توريد دباباتها بضغط من واشنطن. ويعتقد الخبير البولندي أن المركبات المدرعة يمكن أن تكون متجهة إلى بولندا وأوكرانيا.وأكد مصدر من دوائر السلطات الإسرائيلية إجراء مفاوضات مع دولتين من أوروبا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن صفقة.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الدولة تتفاوض بشأن توريد أكثر من 200 من الجيل الثاني والثالث من "ميركافا" مع دولتين، تقع إحداهما في قارة أوروبا.كما أكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، العميد في الاحتياط يائير كولاس، في وقت سابق في مقابلة مع مجلة "كالكاليست" الاقتصادية، أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين، واحدة منها في أوروبا.في الوقت نفسه، أشار الجنرال إلى أن وزارة الدفاع والقيادة السياسية للبلاد تلتزم بسياسة "واضحة ومتوازنة"، التي "تحظر" توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230618/إعلام-إسرائيل-ترفض-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-الفتاكة-1078228837.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

إعلام: أوكرانيا قد تحصل على دبابات "ميركافا" الإسرائيلية

04:30 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 05:19 GMT 19.06.2023)
© AFP 2023 / THOMAS COEX / دبابة ميركافا الإسرائيلية
دبابة ميركافا الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX /
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يعتقد خبير عسكري بولندي لم يذكر اسمه، أن أوكرانيا وبولندا يمكنهما الحصول على مجموعة كبيرة من دبابات "ميركافا" الإسرائيلية التي تم إيقاف تشغيلها.
وبحسب بوابة "واللا"، يمكن لإسرائيل أن تبدأ مفاوضات بشأن توريد دباباتها بضغط من واشنطن. ويعتقد الخبير البولندي أن المركبات المدرعة يمكن أن تكون متجهة إلى بولندا وأوكرانيا.
وأكد مصدر من دوائر السلطات الإسرائيلية إجراء مفاوضات مع دولتين من أوروبا، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن صفقة.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
إعلام: إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة
أمس, 05:06 GMT
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الدولة تتفاوض بشأن توريد أكثر من 200 من الجيل الثاني والثالث من "ميركافا" مع دولتين، تقع إحداهما في قارة أوروبا.
كما أكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، العميد في الاحتياط يائير كولاس، في وقت سابق في مقابلة مع مجلة "كالكاليست" الاقتصادية، أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين، واحدة منها في أوروبا.
في الوقت نفسه، أشار الجنرال إلى أن وزارة الدفاع والقيادة السياسية للبلاد تلتزم بسياسة "واضحة ومتوازنة"، التي "تحظر" توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.
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