https://sputnikarabic.ae/20230619/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-غرق-قارب-هجرة-قبالة-سواحل-اليونان-لـ-81-شخصا-1078282883.html
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب هجرة قبالة سواحل اليونان لـ 81 شخصا
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب هجرة قبالة سواحل اليونان لـ 81 شخصا
أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على ثلاث جثث أخرى بالقرب من حطام قارب الصيد الذي كان يقل مئات المهاجرين وغرق الأربعاء قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية،... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T22:39+0000
2023-06-19T22:39+0000
2023-06-19T22:39+0000
قارب
غرق قارب
اليونان
العالم
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أثنيا - سبوتنيك. وذكر خفر السواحل في بيان، بأنه" خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق متواصلة لإنقاذ أجانب في المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث في المنطقة (بمكان غرق القارب)، وانتشلتها وتم نقلها إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان".كما أفاد خفر السواحل، بأنهم تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال81 جثة .وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر الأربعاء بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. وتم إنقاذ مئة وأربعة أشخاص نقلوا إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان.
https://sputnikarabic.ae/20230618/السفارة-المصرية-في-اليونان-تنشر-أسماء-43-ناجيا-من-حادث-غرق-قارب-المهاجرين-1078239564.html
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قارب, غرق قارب, اليونان, العالم
قارب, غرق قارب, اليونان, العالم
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب هجرة قبالة سواحل اليونان لـ 81 شخصا
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أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على ثلاث جثث أخرى بالقرب من حطام قارب الصيد الذي كان يقل مئات المهاجرين وغرق الأربعاء قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، ليرتفع عدد القتلى إلى 81 شخصا .
أثنيا - سبوتنيك. وذكر خفر السواحل في بيان، بأنه" خلال عملية بحث وإنقاذ واسعة
النطاق متواصلة لإنقاذ أجانب في المياه الدولية، عثرت سفينة تابعة لخفر السواحل على ثلاث جثث في المنطقة (بمكان غرق القارب)، وانتشلتها وتم نقلها إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان".
كما أفاد خفر السواحل، بأنهم تمكنوا حتى الآن من إنقاذ 104 أشخاص وانتشال81 جثة .
وانتشل خفر السواحل اليوناني 78 جثة من البحر الأربعاء بعد ساعات من انقلاب مركب صيد متهالك على متنه حمولة زائدة في المياه الدولية وغرقه قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، على بعد 47 ميلا بحريا (87 كيلومترا) من بيلوس في البحر الأيوني، بحسب حصيلة رسمية. وتم إنقاذ مئة وأربعة أشخاص نقلوا إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان.