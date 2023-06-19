https://sputnikarabic.ae/20230619/الأمن-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-للمخابرات-الأوكرانية-تنظيم-هجمات-إرهابية-ضد-قيادة-زابوروجيه-1078242009.html
الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة للمخابرات الأوكرانية تنظيم هجمات إرهابية ضد قيادة زابوروجيه
الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة للمخابرات الأوكرانية تنظيم هجمات إرهابية ضد قيادة زابوروجيه
أوقف جهاز الأlن الفيدرالي الروسي محاولة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لتنظيم هجمات إرهابية ضد قادة إدارة منطقة زابوروجيه. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T06:18+0000
2023-06-19T06:18+0000
2023-06-19T06:18+0000
روسيا
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وقال جهاز الأمن في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد رؤساء الإدارة العسكرية - المدنية في مقاطعة زابوروجيه، وضباط إنفاذ القانون الروسي".وأضاف أنه تم تحديد هوية موظف في المخابرات الأوكرانية، الذي أشرف على أنشطة المتواطئين الذين جندهم من بين سكان مقاطعة زابوروجيه. كما تم تلقي معلومات شاملة بشأن العمليات التي نفذتها مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والتعرف على المنفذ المباشر، واعتقال شريكه، وضبط وسائل ارتكاب الجرائم، و تم تحديد قنوات الاتصال السرية وطرق التمويل.وأشار البيان إلى أنه تم فتح قضايا ضد الشريك بموجب مادة تتعلق بهجوم إرهابي، وحيازة متفجرات وعبوات ناسفة وبيعها بصورة غير مشروعة.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-متواطئا-مع-المخابرات-الأوكرانية-فيديو-1077823724.html
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روسيا
الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة للمخابرات الأوكرانية تنظيم هجمات إرهابية ضد قيادة زابوروجيه
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أوقف جهاز الأlن الفيدرالي الروسي محاولة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لتنظيم هجمات إرهابية ضد قادة إدارة منطقة زابوروجيه.
وقال جهاز الأمن في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي محاولة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد رؤساء الإدارة العسكرية - المدنية في مقاطعة زابوروجيه، وضباط إنفاذ القانون الروسي".
وأضاف أنه تم تحديد هوية موظف في المخابرات الأوكرانية، الذي أشرف على أنشطة المتواطئين الذين جندهم من بين سكان مقاطعة زابوروجيه. كما تم تلقي معلومات شاملة بشأن العمليات التي نفذتها مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، والتعرف على المنفذ المباشر، واعتقال شريكه، وضبط وسائل ارتكاب الجرائم، و تم تحديد قنوات الاتصال السرية وطرق التمويل.
وأشار البيان إلى أنه تم فتح قضايا ضد الشريك بموجب مادة تتعلق بهجوم إرهابي، وحيازة متفجرات وعبوات ناسفة وبيعها بصورة غير مشروعة.