https://sputnikarabic.ae/20230619/الأولى-خارج-البلاد-رئيس-الوزراء-الصيني-يبدأ-زيارة-لألمانيا-وفرنسا-1078247686.html
الأولى خارج البلاد... رئيس الوزراء الصيني يبدأ زيارة لألمانيا وفرنسا
الأولى خارج البلاد... رئيس الوزراء الصيني يبدأ زيارة لألمانيا وفرنسا
يبدأ رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، زيارته الخارجية الأولى، اليوم الاثنين، إلى ألمانيا في جولة تشمل فرنسا أيضا. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T08:22+0000
2023-06-19T08:22+0000
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في بداية زيارته، سيتم استقبال لي تشيانغ من قبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، بعد ذلك، سيشارك في المشاورات الحكومية الصينية - الألمانية في برلين مع فريق المستشار أولاف شولتز.ومن ثم سيواصل لي تشيانغ زيارته الرسمية في فرنسا، حيث سيشارك في "قمة من أجل اتفاقية مالية عالمية جديدة"، التي تهدف إلى إصلاح هيكل التمويل العالمي لمواجهة تحديات التغير المناخي بشكل أفضل.تأتي هذه الزيارة في وقت يُجري فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة للصين منذ أمس الأحد، في محاولة لتحسين العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, الصين, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, الصين, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الأولى خارج البلاد... رئيس الوزراء الصيني يبدأ زيارة لألمانيا وفرنسا
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يبدأ رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، زيارته الخارجية الأولى، اليوم الاثنين، إلى ألمانيا في جولة تشمل فرنسا أيضا.
في بداية زيارته، سيتم استقبال لي تشيانغ
من قبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الاثنين، بعد ذلك، سيشارك في المشاورات الحكومية الصينية - الألمانية في برلين مع فريق المستشار أولاف شولتز.
ومن ثم سيواصل لي تشيانغ زيارته الرسمية في فرنسا، حيث سيشارك في "قمة من أجل اتفاقية مالية عالمية جديدة"، التي تهدف إلى إصلاح هيكل التمويل العالمي لمواجهة تحديات التغير المناخي
بشكل أفضل.
تأتي هذه الزيارة في وقت يُجري فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارة للصين منذ أمس الأحد، في محاولة لتحسين العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدين.