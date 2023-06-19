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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/الاستخبارات-الروسية-تتحدث-عن-ثقب-أسود-أمريكي-بريطاني-في-أوروبا--1078269452.html
الاستخبارات الروسية تتحدث عن "ثقب أسود" أمريكي بريطاني في أوروبا
الاستخبارات الروسية تتحدث عن "ثقب أسود" أمريكي بريطاني في أوروبا
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، متفقتان على تحويل أوكرانيا إلى ما يشبه... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T15:06+0000
2023-06-19T15:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاءت تصريحات ناريشكين في مقابلة أجراها مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، بيّن فيها أن أمريكا وبريطانيا "موافقتان حتى على تحويل أوكرانيا إلى" ثقب أسود" في أوروبا، فقط لمنع تقاربها مع روسيا".وتابع ناريشكين قائلا: "الهدف الرئيسي لواشنطن ولندن في أوكرانيا هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وبين نارشكين أنه على الرغم من أن "الأمر يبدو عبثياً للغاية، ولكن هذا هو بالضبط المنطق الواضح لخطط واشنطن ولندن الاستراتيجية، بما في ذلك من المواد الوثائقية".وأضاف أن "عدد القتلى الكبير من العسكريين الذين دربهم "الناتو" وتدمير المعدات سيقوضان القدرة القتالية للجيش الأوكراني، وهذا بدوره سيؤثر سلباً على استقرار نظام زيلينسكي".اقرأ أيضا: مشاهد للحظة سيطرة القوات الروسية على دبابة فرنسية... فيديو اقرأ أيضا: القوات الروسية تنفذ "ضربة معاكسة" بعد إفشال محاولة أوكرانية للقيام بـ"هجوم مضاد".. فيديو
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الاستخبارات الروسية تتحدث عن "ثقب أسود" أمريكي بريطاني في أوروبا

15:06 GMT 19.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، متفقتان على تحويل أوكرانيا إلى ما يشبه "الثقب الأسود" في أوروبا، حتى لو كان ذلك فقط من أجل منع تقاربها مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاءت تصريحات ناريشكين في مقابلة أجراها مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، بيّن فيها أن أمريكا وبريطانيا "موافقتان حتى على تحويل أوكرانيا إلى" ثقب أسود" في أوروبا، فقط لمنع تقاربها مع روسيا".

وبين ناريشكين أن "النخبة الأنغلوساكسونية تعتبر الأوكرانيين "وقودًا للمدافع"، وهو أمر بالنسبة لهم ليس بالمؤسف، بهدف الحفاظ أرواح عسكرييهم الأمريكيين والبريطانيين".

علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
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وتابع ناريشكين قائلا: "الهدف الرئيسي لواشنطن ولندن في أوكرانيا هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وأوضح ناريشكين، أن "أمريكا وبريطانيا عملتا لعقود على تغذية القومية الأوكرانية من أجل إطلاقها ضدنا (الجانب الروسي) في ساعة الصفر. وعندما يُستنفذ الأوكرانيون، كما يقولون، سيأتي البولنديون مكانهم، وبعد ذلك، على الأرجح، الألمان".

وبين نارشكين أنه على الرغم من أن "الأمر يبدو عبثياً للغاية، ولكن هذا هو بالضبط المنطق الواضح لخطط واشنطن ولندن الاستراتيجية، بما في ذلك من المواد الوثائقية".
وأضاف أن "عدد القتلى الكبير من العسكريين الذين دربهم "الناتو" وتدمير المعدات سيقوضان القدرة القتالية للجيش الأوكراني، وهذا بدوره سيؤثر سلباً على استقرار نظام زيلينسكي".
اقرأ أيضا: مشاهد للحظة سيطرة القوات الروسية على دبابة فرنسية... فيديو
اقرأ أيضا: القوات الروسية تنفذ "ضربة معاكسة" بعد إفشال محاولة أوكرانية للقيام بـ"هجوم مضاد".. فيديو
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