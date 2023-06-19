https://sputnikarabic.ae/20230619/الجيش-السوداني-لا-علاقة-لنا-بالهجوم-على-قافلة-الصليب-الأحمر-والدعم-السريع-موجودة-هناك-1078274900.html

الجيش السوداني: لا علاقة لنا بالهجوم على قافلة الصليب الأحمر و"الدعم السريع" موجودة هناك

الجيش السوداني: لا علاقة لنا بالهجوم على قافلة الصليب الأحمر و"الدعم السريع" موجودة هناك

نفى الجيش السوداني مسؤوليته عن إطلاق النار الذي وقع قرب قافلة للصليب الأحمر في السودان، كانت تنقل جرحى بناء على طلب من طرفي الصراع. 19.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-19T17:57+0000

2023-06-19T17:57+0000

2023-06-19T17:57+0000

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b090367f972f9a8e7169caf6c17b86e.jpg

وقال الجيش السوداني، في بيان له، عبر حسابه على "فيسبوك"،(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن قواته ليس لها أي صلة بالحادث.وأكد البيان، أن "المنطقة التي شهدت إطلاق النار تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع"، لافتا إلى أن "ممثلي الصليب الأحمر أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص بكبري كوبر"، قائلة إنها "منطقة تواجد لعناصر مليشيا قوات الدعم، وليس للجيش أي قوات بها".وأشار الجيش السوداني، إلى الاتفاق على بروتوكول مع ممثلي الصليب الأحمر بشأن تفاصيل عمليات الإخلاء ومرفق به خريطة محددة للتحرك، منوها إلى أن ممثلي الصليب الأحمر لم يتقيدوا مطلقا بهذا البروتوكول.وأعرب عن أمله في أن "يقوم الصليب الأحمر بمهمته الإنسانية طبقا للمبادئ التي تحكم عمله، والبروتوكول المتفق عليه بما يضمن نجاح مهمته بكل حيادية وتجرد".وأعلن بيان سعودي أمريكي مشترك، أول أمس السبت، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد اتفقوا على وقف لإطلاق النار في أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 18 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230619/استمرار-التصعيد-بين-الجيش-والدعم-السريع-يعقد-الوضع-الاقتصادي-في-السودان-1078272654.html

https://sputnikarabic.ae/20230619/وزير-الخارجية-المصري-أطلقنا-مبادرة-مشتركة-مع-قطر-بشأن-المساعدات-الإنسانية-في-السودان-1078268249.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي