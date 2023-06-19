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https://sputnikarabic.ae/20230619/الجيش-السوداني-لا-علاقة-لنا-بالهجوم-على-قافلة-الصليب-الأحمر-والدعم-السريع-موجودة-هناك-1078274900.html
الجيش السوداني: لا علاقة لنا بالهجوم على قافلة الصليب الأحمر و"الدعم السريع" موجودة هناك
الجيش السوداني: لا علاقة لنا بالهجوم على قافلة الصليب الأحمر و"الدعم السريع" موجودة هناك
نفى الجيش السوداني مسؤوليته عن إطلاق النار الذي وقع قرب قافلة للصليب الأحمر في السودان، كانت تنقل جرحى بناء على طلب من طرفي الصراع. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T17:57+0000
2023-06-19T17:57+0000
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وقال الجيش السوداني، في بيان له، عبر حسابه على "فيسبوك"،(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن قواته ليس لها أي صلة بالحادث.وأكد البيان، أن "المنطقة التي شهدت إطلاق النار تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع"، لافتا إلى أن "ممثلي الصليب الأحمر أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص بكبري كوبر"، قائلة إنها "منطقة تواجد لعناصر مليشيا قوات الدعم، وليس للجيش أي قوات بها".وأشار الجيش السوداني، إلى الاتفاق على بروتوكول مع ممثلي الصليب الأحمر بشأن تفاصيل عمليات الإخلاء ومرفق به خريطة محددة للتحرك، منوها إلى أن ممثلي الصليب الأحمر لم يتقيدوا مطلقا بهذا البروتوكول.وأعرب عن أمله في أن "يقوم الصليب الأحمر بمهمته الإنسانية طبقا للمبادئ التي تحكم عمله، والبروتوكول المتفق عليه بما يضمن نجاح مهمته بكل حيادية وتجرد".وأعلن بيان سعودي أمريكي مشترك، أول أمس السبت، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد اتفقوا على وقف لإطلاق النار في أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 18 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230619/استمرار-التصعيد-بين-الجيش-والدعم-السريع-يعقد-الوضع-الاقتصادي-في-السودان-1078272654.html
https://sputnikarabic.ae/20230619/وزير-الخارجية-المصري-أطلقنا-مبادرة-مشتركة-مع-قطر-بشأن-المساعدات-الإنسانية-في-السودان-1078268249.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش السوداني: لا علاقة لنا بالهجوم على قافلة الصليب الأحمر و"الدعم السريع" موجودة هناك

17:57 GMT 19.06.2023
© AFP 2023عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة.
عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023
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نفى الجيش السوداني مسؤوليته عن إطلاق النار الذي وقع قرب قافلة للصليب الأحمر في السودان، كانت تنقل جرحى بناء على طلب من طرفي الصراع.
وقال الجيش السوداني، في بيان له، عبر حسابه على "فيسبوك"،(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن قواته ليس لها أي صلة بالحادث.
الأوضاع الإنسانية والصحية في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
استمرار التصعيد بين الجيش و"الدعم السريع" يعقد الوضع الاقتصادي في السودان
16:54 GMT
وأكد البيان، أن "المنطقة التي شهدت إطلاق النار تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع"، لافتا إلى أن "ممثلي الصليب الأحمر أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص بكبري كوبر"، قائلة إنها "منطقة تواجد لعناصر مليشيا قوات الدعم، وليس للجيش أي قوات بها".
وأشار الجيش السوداني، إلى الاتفاق على بروتوكول مع ممثلي الصليب الأحمر بشأن تفاصيل عمليات الإخلاء ومرفق به خريطة محددة للتحرك، منوها إلى أن ممثلي الصليب الأحمر لم يتقيدوا مطلقا بهذا البروتوكول.
وأعرب عن أمله في أن "يقوم الصليب الأحمر بمهمته الإنسانية طبقا للمبادئ التي تحكم عمله، والبروتوكول المتفق عليه بما يضمن نجاح مهمته بكل حيادية وتجرد".
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وزير الخارجية المصري: أطلقنا مبادرة مشتركة مع قطر بشأن المساعدات الإنسانية في السودان
14:07 GMT
وأعلن بيان سعودي أمريكي مشترك، أول أمس السبت، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد اتفقوا على وقف لإطلاق النار في أنحاء السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 18 يونيو/ حزيران بتوقيت الخرطوم.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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