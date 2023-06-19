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الدفاع الإسرائيلية تنفي نيتها تزويد أوكرانيا بدبابات "ميركافا"
الدفاع الإسرائيلية تنفي نيتها تزويد أوكرانيا بدبابات "ميركافا"
نفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، التقارير الصحفية التي أفادت بإمكانية نقل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا. 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T15:25+0000
2023-06-19T15:25+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
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وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على التقارير الإعلامية ذات الصلة: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب النزاع في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات ميركافا من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي".وأكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد يائير كولاس، في مقابلة مع مجلة "كالكاليست" أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين إحداهما في أوروبا".ويرى أن رغبة مؤسسات الدفاع في أن تكون نشطة قدر الإمكان في مجال الأعمال أمر طبيعي، لكن "الخطوط الحمراء" التي حددتها الحكومة تبدو "طبيعية تمامًا".
https://sputnikarabic.ae/20230619/إعلام-أوكرانيا-قد-تحصل-على-دبابات-ميركافا-الإسرائيلية-1078241537.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار أوكرانيا

الدفاع الإسرائيلية تنفي نيتها تزويد أوكرانيا بدبابات "ميركافا"

15:25 GMT 19.06.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX / دبابة ميركافا الإسرائيلية
دبابة ميركافا الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX /
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نفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، التقارير الصحفية التي أفادت بإمكانية نقل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على التقارير الإعلامية ذات الصلة: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب النزاع في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات ميركافا من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي".

ولم تؤد المناقشات بعد إلى اتفاق وينتظرون موافقة وزارة الدفاع والدول المهتمة.

وأكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد يائير كولاس، في مقابلة مع مجلة "كالكاليست" أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين إحداهما في أوروبا".
دبابة ميركافا الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
إعلام: أوكرانيا قد تحصل على دبابات "ميركافا" الإسرائيلية
04:30 GMT

وبحسبه، وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، في الوقت نفسه، شدد الجنرال على أن وزارة الدفاع والقيادة السياسية للبلاد تلتزم بسياسة "واضحة ومتوازنة" تحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

ويرى أن رغبة مؤسسات الدفاع في أن تكون نشطة قدر الإمكان في مجال الأعمال أمر طبيعي، لكن "الخطوط الحمراء" التي حددتها الحكومة تبدو "طبيعية تمامًا".
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