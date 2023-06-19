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الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تريد استخدام المسيرات لإرسال البعوض المصاب ونقل عدوى للخصم
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تريد استخدام المسيرات لإرسال البعوض المصاب ونقل عدوى للخصم
صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، بأن فيضانات مقاطعة خيرسون التي خططت لها كييف... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T09:40+0000
2023-06-19T09:40+0000
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وقال كيريلوف، في إيجاز صحفي له حول الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية: "من المميزات أن الفيضانات في مناطق مقاطعة خيرسون التي خطط لها نظام كييف يمكن أن تعقد الوضع، بما في ذلك ما يتعلق بعدوى الفيروسات المنقولة بالمفصليات، وبعد انخفاض منسوب المياه يمكن أن تشكل بؤرا للأمراض التي ينقلها البعوض وفي مقدمتها حمى غرب النيل".أكد كيريلوف أن دراسات النواقل التي أجريت في الولايات المتحدة ذات طبيعة تطبيقية عسكرية واضحة، حيث يبحثون خلالها عن الظروف المُثلى التي يتم فيها تحقيق أكبر فعالية لاستخدام الحشرات الماصة للدم والقراد. وقال: "في الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة لاستخدام أراضي دول أخرى كأرض اختبار للتوصل إلى سيناريوهات محتملة". وأشار إلى أن براءة اختراع لطائرة مسيرة مصممة لنشر البعوض المصاب في الهواء تشهد على المستوى التقني العالي لاستعداد الولايات المتحدة لاستخدام ناقلات مصابة. وأوضح كيريلوف: "وفقًا للوصف، يجب على الطائرة المسيرة إيصال حاوية فيها حشرات إلى منطقة معينة وإطلاقها. وعندما يلدغ البعوض، يمكن أن يصيب الأفراد العسكريين بعدوى خطيرة، مثل الملاريا". ووفقا له، فإن وصف براءة الاختراع يؤكد أن الجندي المصاب غير قادر على أداء المهام القتالية الموكلة إليه، ويمكن أن يكون لمثل هذه الطريقة تأثير كبير.
https://sputnikarabic.ae/20230619/الدفاع-الروسية-تكشف-سبب-تنفيذ-أمريكا-مختبراتها-البيولوجية-في-دول-ثالثة--1078248401.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تريد استخدام المسيرات لإرسال البعوض المصاب ونقل عدوى للخصم

09:40 GMT 19.06.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، بأن فيضانات مقاطعة خيرسون التي خططت لها كييف قد تشكل بؤرًا لحمى غرب النيل التي ينقلها البعوض.
وقال كيريلوف، في إيجاز صحفي له حول الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية: "من المميزات أن الفيضانات في مناطق مقاطعة خيرسون التي خطط لها نظام كييف يمكن أن تعقد الوضع، بما في ذلك ما يتعلق بعدوى الفيروسات المنقولة بالمفصليات، وبعد انخفاض منسوب المياه يمكن أن تشكل بؤرا للأمراض التي ينقلها البعوض وفي مقدمتها حمى غرب النيل".
أكد كيريلوف أن دراسات النواقل التي أجريت في الولايات المتحدة ذات طبيعة تطبيقية عسكرية واضحة، حيث يبحثون خلالها عن الظروف المُثلى التي يتم فيها تحقيق أكبر فعالية لاستخدام الحشرات الماصة للدم والقراد.
السلاح البيولوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
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الدفاع الروسية تكشف سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيولوجية في دول ثالثة
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وقال: "في الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة لاستخدام أراضي دول أخرى كأرض اختبار للتوصل إلى سيناريوهات محتملة".
وأشار إلى أن براءة اختراع لطائرة مسيرة مصممة لنشر البعوض المصاب في الهواء تشهد على المستوى التقني العالي لاستعداد الولايات المتحدة لاستخدام ناقلات مصابة.
وأوضح كيريلوف: "وفقًا للوصف، يجب على الطائرة المسيرة إيصال حاوية فيها حشرات إلى منطقة معينة وإطلاقها. وعندما يلدغ البعوض، يمكن أن يصيب الأفراد العسكريين بعدوى خطيرة، مثل الملاريا".
ووفقا له، فإن وصف براءة الاختراع يؤكد أن الجندي المصاب غير قادر على أداء المهام القتالية الموكلة إليه، ويمكن أن يكون لمثل هذه الطريقة تأثير كبير.
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