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الدفاع الروسية تكشف سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيولوجية في دول ثالثة
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230619/الدفاع-الروسية-تكشف-سبب-تنفيذ-أمريكا-مختبراتها-البيولوجية-في-دول-ثالثة--1078248401.html
الدفاع الروسية تكشف سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيولوجية في دول ثالثة
الدفاع الروسية تكشف سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيولوجية في دول ثالثة
كشف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيويلوجية في دول ثالثة، وليس على... 19.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-19T08:53+0000
2023-06-19T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيريلوف، في إحاطة إعلامية، إن الخطر الكبير غير المقبول للحوادث في المختبرات البيولوجية الأمريكية هو أحد أسباب نقلها إلى أراضي دول ثالثة، بما في ذلك أوكرانيا.وأضاف كيريلوف أن وزارة الدفاع الروسية تواصل تحليل مواد تحقيق شركة "Intercept" المستقلة، حول الحوادث في المختبرات الأمريكية بدرجة عالية من الحماية.وتابع كيريلوف: "بالإضافة إلى ذلك، في أبريل عام 2020، بعد أن تعرض عامل للدغ (للعض) من قبل حيوان مخبري مصاب بسلالة معدية من مسببات مرض كوفيد 19، تم وضع العامل في الحجر الصحي لمدة أسبوعين".الجدير بالذكر أن كيريلوف قد لفت سابقا الانتباه إلى حادثة الموت الجماعي للطيور في محمية أسكانيا نوفا الطبيعية في منطقة خيرسون، والذي حدث بسبب سوء متطلبات السلامة الحيوية.
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روسيا

الدفاع الروسية تكشف سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيولوجية في دول ثالثة

08:53 GMT 19.06.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 19.06.2023)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورالسلاح البيولوجي
السلاح البيولوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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كشف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الاثنين، سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيويلوجية في دول ثالثة، وليس على أراضيها.
وقال كيريلوف، في إحاطة إعلامية، إن الخطر الكبير غير المقبول للحوادث في المختبرات البيولوجية الأمريكية هو أحد أسباب نقلها إلى أراضي دول ثالثة، بما في ذلك أوكرانيا.

إن الخطر الكبير غير المقبول لوقوع حوادث في المختبرات البيولوجية الأمريكية هو أحد أسباب سحبها من الولاية القضائية الوطنية (في أمريكا) ونقلها إلى أراضي بلدان ثالثة، بما في ذلك أوكرانيا ودول أخرى. وهذا يفسر تفاقم حالة الوباء في مواقعها، وظهور أمراض وعدوى غير اعتيادية في هذه المناطق.

الفريق إيغور كيريلوف
قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي
وأضاف كيريلوف أن وزارة الدفاع الروسية تواصل تحليل مواد تحقيق شركة "Intercept" المستقلة، حول الحوادث في المختبرات الأمريكية بدرجة عالية من الحماية.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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فقط في مختبر جامعة نورث كارولينا، الذي أجرى دراسات الهندسة الوراثية لمسببات الأمراض الخطيرة من 2015 إلى 2020، تم تسجيل 28 حادثة مخبرية تتعلق بانتشار الكائنات الدقيقة في الهباء الجوي، وانسكابات المواد الحيوية ولدغات من حيوانات المختبر. ونتيجة لحادثين وقعا في أكتوبر ونوفمبر عام 2015، تعرض ما لا يقل عن خمسة من عمال المختبرات لهباء من فيروس كورونا المعدل الذي يسبب متلازمة الجهاز التنفسي الحاد والشديد.

الفريق إيغور كيريلوف
قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي
وتابع كيريلوف: "بالإضافة إلى ذلك، في أبريل عام 2020، بعد أن تعرض عامل للدغ (للعض) من قبل حيوان مخبري مصاب بسلالة معدية من مسببات مرض كوفيد 19، تم وضع العامل في الحجر الصحي لمدة أسبوعين".
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أشارت مواد التحقيق إلى أن أنشطة المختبر تسببت في خطر إصابة الأفراد بالعدوى بمزيد من انتشار مسببات الأمراض المعدلة وراثيًا، للحمى الفيروسية والمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة وأنفلونزا الطيور الشديدة العدوى وعدد من الإصابات الأخرى.

الفريق إيغور كيريلوف
قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي
الجدير بالذكر أن كيريلوف قد لفت سابقا الانتباه إلى حادثة الموت الجماعي للطيور في محمية أسكانيا نوفا الطبيعية في منطقة خيرسون، والذي حدث بسبب سوء متطلبات السلامة الحيوية.
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